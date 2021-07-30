Общество

Школьникам в новом учебном году готовят ежедневную термометрию и столовую по графику

Рекомендации, разработанные Роспотребнадзором в 2020 году, показали себя как эффективные и позволили школам работать в очном режиме, а также избежать вспышек заболевания. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания

«В связи с этим указанные меры могут быть применены и в новом учебному году», — заявили в Роспотребнадзоре.

Упомянутые рекомендации предусматривают минимизацию контактов детей внутри школы. За каждым классом закрепляется постоянный кабинет для уроков, детализируется график посещения столовой, работники которой обязательно должны использовать средства индивидуальной защиты. Для вечерних и дополнительных занятий запрещено формировать группы из учеников разных классов.

Кроме того, не дозволяются спортивные мероприятия на открытом воздухе. Детям и работникам школ ежедневно измеряют температуру, в санузлах должны быть антисептики и мыло, все помещения необходимо регулярно подвергать дезинфекции. Если у учащегося замечены признаки ОРВИ, его следует немедленно изолировать. Также Роспотребнадзор рекомендовал по возможности сократить число школьников в одном классе.

По информации издания, полученной из региональных минздравов, как минимум 27 субъектов федерации могут открыть учебный год в традиционном формате (в прошлом учебном году в ряде регионов старшеклассники были переведены на дистанционное обучение).