Общество

Россиянам моложе 21 года предложили запретить посещение ночных баров

Член Общественной палаты Султан Хамзаев предложил запретить посещать ночные бары и рестораны россиянам моложе 21 года. Соответствующее письмо он направил главе Минздрава Михаилу Мурашко, передает RT.

«С целью снижения уровня потребления алкоголя среди молодых граждан прошу вас рассмотреть инициативу о запрете для предприятий общественного питания, реализующих алкогольную продукцию, принимать и обслуживать посетителей в возрасте до 21 года в ночное время с 23.00 до 8.00», - говорится в тексте обращения Хамзаева.

По мнению Хамзаева, молодые люди, в том числе в возрасте до 21 года, - основная часть клиентов ночных баров, клубов и ресторанов. При этом в возрасте 18-19 лет продолжается активное развитие организма, и потребление алкоголя может привести к негативным последствиям. Если сочетать алкоголь с ночным образом жизни, они могут лишь усугубиться, считает член ОП.

Ранее заместитель министра здравоохранения Олег Салагай сообщил, что Минздрав планирует ввести новые меры по борьбе с курением, в том числе замену упаковок: предполагается, что на новых 75 процентов площади будет занимать картинка или фото с предупреждением о вреде никотиновых изделий. Кроме того, будет введен запрет на классификацию табачной продукции по уровню содержания токсических веществ, чтобы не вводить в заблуждение потребителя. В продукции будет запрещено использовать красители, ароматизаторы, а также добавки, усиливающие зависимость.