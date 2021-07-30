Торжества в честь 1000-летия Усвят перенесли из-за коронавируса

Торжественные мероприятия в честь 1000-летия Усвят перенесли на неопределенный срок. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.
Проводить праздник сейчас – это слишком большой риск для всех его участников, зрителей, гостей, считает глава региона.
«Мы не можем позволить, чтобы радостный повод омрачился новыми случаями заболевания. Мы все готовились к празднику, и все его ждали. Обещаю, что он будет проведен в полном объеме, когда ситуация стабилизируется», - резюмировал Михаил Ведерников.