Общество

Торжества в честь 1000-летия Усвят перенесли из-за коронавируса

Торжественные мероприятия в честь 1000-летия Усвят перенесли на неопределенный срок. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.

«С сожалением сообщаю о переносе торжественного мероприятия в честь 1000-летия Усвят. Несколько человек из команды организаторов заразились COVID-19. Положительный тест на коронавирус пришел главе района, его заместителю, а также руководителю детской школы искусств. Возможно, есть и другие заболевшие. Не все ПЦР-тесты еще обработаны», - рассказал он.

Проводить праздник сейчас – это слишком большой риск для всех его участников, зрителей, гостей, считает глава региона.

«Мы не можем позволить, чтобы радостный повод омрачился новыми случаями заболевания. Мы все готовились к празднику, и все его ждали. Обещаю, что он будет проведен в полном объеме, когда ситуация стабилизируется», - резюмировал Михаил Ведерников.