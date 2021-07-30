Общество

Великолучанин оплатил долги из-за страха лишиться автомобиля

Великолучанин оплатил свои долги после вынесения запрета на регистрационные действия с автомобилем. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

Житель Великих Лук имел долг свыше 70 тысяч рублей по налоговым и кредитным платежам, а также по штрафам ГИБДД. Мер для погашения кредита должник не предпринимал.

Тогда судебный пристав применил к мужчине полный комплекс мер принудительного характера. Самой результативной из них оказался запрет на совершение регистрационных действий в отношении автомобиля. Нарушитель узнал о ней, когда при попытке продать свой автомобиль он получил отказ от управления Росреестра по Псковской области.

Для решения проблемы должник обратился в отделение судебных приставов, где ему рассказали о возможности снятия запрета только после полного погашения всех задолженностей. «Оплата долга не заставила себя ждать. Мужчина оплатил сумму в полном объеме. Приставы сняли запрет регистрационных действий с автомобиля», - рассказали в ведомстве.

УФССП России по Псковской области рекомендует гражданам своевременно оплачивать задолженности, узнать о которых можно при помощи информационной системы «Банк данных исполнительных производств» или через «Единый портал государственных услуг» добавили в пресс-службе управления.