Общество

Понижение пожарной опасности ожидается в Псковской области 31 июля

Понижение пожарной опасности ожидается на большей части территории Псковской области 31 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

«31 июля на большей части территории области ожидается понижение до 2 и 3 классов пожарной опасности, в отдельных районах сохранится 5 класс пожарной опасности», - говорится в сообщении.

Что касается лесопожарной обстановки, то зарегистрированы следующие классы опасности по региональной шкале:

1 класс – город Псков, Псковский, Гдовский, Опочецкий районы;

5 класс – Стругокрасненский район;

4 класс – остальная территория области

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При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в службу спасения по телефону 01. Владельцам мобильных телефонов следует набрать номера 112 или 101.