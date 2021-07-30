Общество

90 зараженных коронавирусом пациентов находятся в псковской больнице в тяжелом состоянии

90 зараженных коронавирусом пациентов находятся в Псковской областной больнице в тяжелом состоянии. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в ходе заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом 30 июля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

По его словам, это связано с тем, что распространяются новые агрессивные штаммы COVID-19. «Они быстро развиваются и представляют опасность даже для молодых пациентов. Но также мы видим, что жители региона стали спокойнее относиться к ковиду и снова поздно обращаются за медицинской помощью», - отметил он.

«После пяти недель роста заболеваемости в регионе установилась, наконец, тенденция к ее медленному, но стабильному снижению. На сегодняшний день она держится уже третью неделю на одном и том же уровне, и можно осторожно предположить, что мы выходим на плато. Эксперты уверены, что это стало возможным исключительно благодаря хорошим темпам вакцинации», - прокомментировал Михаил Ведерников.

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Без вакцинации показатели заболеваемости коронавирусом могли быть больше в два раза выше, резюмировал он.