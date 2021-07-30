Общество

Возможности использования экспресс-тестирования на COVID-19 предложил расширить псковский губернатор

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников призвал расширить возможности использования экспресс-тестирования на COVID-19. Об этом с заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Нам нужно расширить возможность использования зарегистрированных систем экспресс-тестирования на коронавирус», - сказал он. По словам главы региона, можно учитывать их результаты при заселении в санатории и гостиницы, при возвращении из командировок и проведении массовых мероприятий.

Кроме того, он предложил исключить из указа требование о ПЦР-тестировании при заселении в гостиницы детей младше 14 лет.