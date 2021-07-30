Общество

Псковская область находится на 35 месте в России по уровню заболеваемости коронавирусом

Псковская область находится на 35 месте в России (в относительных цифрах) по уровню заболеваемости коронавирусом. Об этом сообщил руководитель управления Роспотребнадзора по Псковской области Александр Нестерук в ходе заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом 30 июля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.



«На 30 июля мы находимся по уровню заболеваемости в абсолютных цифрах на 65 месте в России, в относительных цифрах на 35 месте среди 85 регионов», - поделился Александр Нестерук.



Среди 11 регионов Северо-Западного федерального региона Псковская область занимает 10 место. «У нас более благополучная ситуация, уступаем только Ленинградской области», - отметил он.



Показатель заболеваемости в регионе «несколько превышает общероссийский уровень» и составляет 18,32 при общероссийском 16,06.