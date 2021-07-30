Общество

Почти 25% взрослого населения привилось от коронавируса в Псковской области

Почти 25% взрослого населения привилось от коронавируса в Псковской области. Об этом сообщил руководитель регионального управления Роспотребнадзора Александр Нестерук в ходе заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом 30 июля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Заболеваемость коронавирусной инфекцией не удастся предотвратить без проведения массовой вакцинации. Темпы этой кампании значительно возросли, но пока привито 24,6% от взрослого населения первой вакциной, менее 20% имеют полную вакцинацию. Выполнение плана вакцинации 60% взрослого населения постепенно приближается к 50%. Пока недостаточно, чтобы иметь коллективный иммунитет, но это уже сказывается на уровне заболеваемости коронавирусной инфекции. Значительная часть населения уже привита», - прокомментировал Александр Нестерук кампанию по вакцинации от коронавируса.



При он указал на «неритмичное и недостаточное поступление вакцин в область».