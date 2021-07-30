Общество

Почти 100 очагов COVID-19 выявили в Псковской области за время пандемии

96 очагов распространения COVID-19 выявили в Псковской области за время пандемии. Об этом сообщил руководитель регионального управления Роспотребнадзора Александр Нестерук в ходе заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом 30 июля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Сейчас на территории региона имеется лишь один очаг распространения коронавируса. «Это 35 сотрудников ООО "Йура Корпорейшн Рус". При выходе на объект было выявлено нарушение гигиенических требований. Сотрудники находились на рабочих местах достаточно скученно, без должного разрыва в полтора метра и без средств индивидуальной защиты дыхания. Была ссылка на высокие температуры, но это ответственность предприятия, потому что не было обеспечения должного микроклимата на рабочем месте», - рассказал Александр Нестерук.

По данному факту возбуждено дело об административном правонарушении. Предприятию грозит штраф в размере от 100 до 300 тысяч рублей.