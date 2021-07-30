Общество

В Псковской области из-за аномальной жары медведи начали выходить к населенным пунктам

Аномальная жара в Псковской области «выгнала» медведей из леса к населенным пунктам. Об этом сообщил в интервью Псковской Ленте Новостей заместитель председателя комитета по природным ресурсам и экологии Псковской области Андрей Горкунов.

По его словам, сейчас в области наблюдается недостаточное количество осадков, обмеление водоемов и неурожай ягод. В связи с этим имеются случаи выхода медведей в населенные пункты. В частности, такие случаи зафиксированы в Псковском и Островском районах. «Были приняты решения о регулировании численности в отношении двух особей», - уточнил зампредседателя комитета.

Андрей Горкунов призвал псковичей ни в коем случае не кормить медведей и помнить, что этот хищник опасен. Всех, кто стал очевидцем выхода медведя к населенному пункту, просят обращаться в охотнадзор или в областной комитет по природным ресурсам и экологии.

Кроме того, по словам Андрея Горкунова, в Псковской области резко увеличилось количество ДТП с участием диких животных. Особенно это касается лосей. «Первопричина — слепни. Они размножаются в носоглотке животного, причиняют ему боль и тем самым вызывают его непредсказуемое перемещение. Лось часто выходит на проезжую часть и может спровоцировать ДТП», - пояснил заместитель председателя комитета.

Также он обратил внимание автомобилистов, что до сих пор высока вероятность встречи с дикими животными на дороге, особенно в вечерние и утренние часы.