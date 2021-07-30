Общество

В некоторых районах Псковской области ужесточат ограничения по коронавирусу

В некоторых районах Псковской области ужесточат ограничения по коронавирусу. Такое предложение озвучил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом 30 июля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.



«Александр Васильевич, может быть в районах, где достаточно продолжительное время сохраняется сложная эпидобстановка, дать отдельные рекомендации главам по усилению контролю, по минимизации массовых мероприятий, еще какие дополнительные меры», - обратился глава региона к руководителю областного управления Роспотребнадзора Александру Нестеруку.



«Хорошо, Михаил Юрьевич, принято, - ответил главный санитарный врач региона. - Подготовим такие рекомендации для глав районов».



«Вместе посмотрим, на какой-то период, хотя бы на две недели, немножко ужесточить. Ситуация нормализуется, можно будет отменить. Потому что ряд районов давно находится в красной зоне». - добавил Михаил Ведерников.