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Общество

Против гдовича возбудили уголовное дело за неуплату алиментов

30.07.2021 15:04|ПсковКомментариев: 0

Против жителя Гдовского района возбудили уголовное дело за неуплату алиментов ребенку. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре района.

Прокурор установил, что гдович, отец 9-летнего ребенка, уклонялся от возложенной на него судом обязанности платить алименты. За это он уже подвергался административному наказанию по части 1 статьи 5.35.1 КоАП РФ, однако это не изменило ситуацию.

Стражи порядка возбудили против гдовича уголовное дело по признакам преступления по части 1 статьи 157 УК РФ (неуплата средств на содержание детей). Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде исправительных работ на срок до одного года либо принудительных работ на тот же срок, либо ареста на срок до трех месяцев, либо лишения свободы на срок до одного года.

Теги: #уголовное дело #прокуратура #Гдовский район
Источник: Псковская Лента Новостей
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