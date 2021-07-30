Общество

Против гдовича возбудили уголовное дело за неуплату алиментов

Против жителя Гдовского района возбудили уголовное дело за неуплату алиментов ребенку. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре района.

Прокурор установил, что гдович, отец 9-летнего ребенка, уклонялся от возложенной на него судом обязанности платить алименты. За это он уже подвергался административному наказанию по части 1 статьи 5.35.1 КоАП РФ, однако это не изменило ситуацию.

Стражи порядка возбудили против гдовича уголовное дело по признакам преступления по части 1 статьи 157 УК РФ (неуплата средств на содержание детей). Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде исправительных работ на срок до одного года либо принудительных работ на тот же срок, либо ареста на срок до трех месяцев, либо лишения свободы на срок до одного года.