Общество

Глава Великих Лук заявил об отсутствии тенденции к снижению заболеваемости COVID-19

Тенденции к снижению заболеваемости коронавирусом в Великих Луках нет. Об этом заявил глава города Николай Козловский в своем Instagram-аккаунте.

Глава Великих Лук отметил, что эпидемиологическая ситуация в городе остается непростой. «Коечный фонд в Великолукском филиале Псковской инфекционной больницы загружен более чем на 70%. Заканчивается лимит по свободным местам и в отделении для лечения пневмоний с неуточненным ковидным статусом», - рассказал он.

Всего с начала пандемии в Великих Луках зарегистрировано 7 072 пациента с диагнозом «новая коронавирусная инфекция», сейчас на амбулаторном лечении с диагнозом COVID-19 находятся 245 человек. «Увеличилось и количество горожан, находящихся под медицинским наблюдением по контакту. На сегодняшний день эта цифра составляет 378 великолучан», - сообщил Николай Козловский.

По последним данным, прирост пациентов с диагнозом «новая коронавирусная инфекция» за семь суток составил 113 человек, продолжил он. «Пока тенденции к снижению нет. Врачи говорят о том, что ковид стал агрессивнее, заболевание развивается в два раза быстрее и с большими осложнениями. Эффективно справиться с распространением вируса может только вакцинация, она же снижает и тяжесть самой болезни», - подчеркнул глава города.

По состоянию на утро 30 июля от коронавируса вакцинировались первой аппликацией 15 604 человека, 9 665 горожан полностью завершили вакцинацию.

«Вакцина поступает в достаточном количестве, поэтому не теряйте драгоценное время – вакцинируйтесь, защитите себя и своих близких», - резюмировал Николай Козловский.