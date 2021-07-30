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Общество

Ресторанный физик

30.07.2021 16:04|ПсковКомментариев: 1

Из учительницы физики в заместителя директора старейшего ресторана — псковичка, резко изменившая свою жизнь, рассказывает, как коротким путем прийти в новую сферу. И делится профессиональными секретами: кого не возьмут на работу после собеседования, почему сотрудник может быть благодарен за увольнение по статье и чем Шекспир помогает в построении карьеры.

 

По любви

Кем быть — такой вопрос перед Ольгой Мазепиной после окончания школы не стоял. Конечно, педагогом! Ее, председателя совета дружины и секретаря комсомольской организации, манила остаться кипучая школьная жизнь. Над специальностью олимпиадница, влюбленная в физику и математику, тоже не раздумывала. А вот где учиться — выбор был непростым. Девочка оканчивала школу в латвийском Гулбене. Звали в Рижский университет, можно было поехать в Даугавпилс. А она выбрала Псков, куда вместе с папой приезжала несколько раз в гости. Город стал еще одной влюбленностью. К тому же, золотую медалистку взяли на физмат без экзаменов. Шел 1990-й год.

Пока училась, родной город оказался в другой стране. Родным для нее теперь стал Псков, где незадолго до получения диплома она вышла замуж за однокурсника Дмитрия. Распределение уже отменили, работу пришлось искать самостоятельно. Муж в школу работать не пошел, начал развивать карьеру благодаря таланту программиста. А вот Ольга Анатольевна на четыре учебных года оказалась во второй школе.

Классное руководство сразу не дали. Но педагог, что вела восьмиклашек, регулярно уезжала на учебу. Ольга Анатольевна ее подменяла, а потом родители попросили доверить учительнице физики постоянное воспитание своих детей.

«Поначалу меня администрация школы несколько раз вызывала, мои то там нахулиганили, то здесь, - вспоминает теперь уже бывшая учительница. - Мы с ребятами собрались, переговорили, решили, что мы - единая команда. И сложились хорошие взаимоотношения. Они меня уважали, я им доверяла. Это очень похоже на то, чем я сейчас занимаюсь».

Выпустила своих — и в декрет. После него еще целый учебный год и одна четверть в школе. И понимание, что пора что-то в жизни менять. Растет дочка Катя, растут потребности семьи, чего нельзя было сказать об учительской зарплате. Ольга Анатольевна деликатно называет происходившее в образовании в начале нулевых «тяжелой ситуацией с финансированием». При всей любви к школе, тянуть учительскую лямку оказалось сложновато.

Проблем не бывает

Муж к тому моменту занимал должность заместителя директора в представительстве концерна «Знак» по Псковской и Новгородской областям, известного сейчас в городе по типографии «Гименей». Нашлось там место секретаря и для нашей героини. С колес пришлось учиться кадровому делопроизводству. Два года в типографии работала еще и корректором, гордилась, что за все время не пропустила ни одной ошибки — это с техническим образованием-то.

«Мой супруг говорил: "Кто управлял долгое время нашим государством? Генеральный секретарь!" Я стала не секретаршей, мне обидно, когда к этой профессии пренебрежительно относятся. Я стала секретарем-референтом. Этот человек, фактически, организует работу предприятия. В зависимости от того, как он выполняет обязанности, вся остальная фирма может функционировать нормально или с перебоями».

Когда поняла, что хочет развиваться в направлении работы с персоналом, перешла в компанию «Данси», занимавшуюся переработкой мяса и продажей деликатесов в собственной сети магазинов. Многие помнят рекламный слоган «Главное — качество». Так вот в 2008 году, когда Ольга Анатольевна пришла в компанию, там как раз разрабатывали систему менеджмента качества по стандарту ISO 9001:2000. Человеку стороннему эти буквы и цифры ни о чем не расскажут. Посвященные знают, какой колоссальный труд и приобретенный благодаря ему опыт стоит за этим.

В прошлом году компания «Данси» была закрыта. Получилось так, что Ольга Мазепина соломки себе подстелила заранее. Понимая, что, возможно, однажды придется менять работу, а на руках только красный диплом физмата, решила подкрепить свой опыт по управлению персоналом «корочками». К профессиональной переподготовке сначала отнеслась формально, шла только за дипломом. Но как только начала учиться, мнение свое сразу поменяла.

«Сейчас, чтобы пойти в новую сферу, нужно получать начальные знания, - рассуждает она. - Пока ты их с опытом приобретешь, много лет пройдет. Зачем терять годы? Можно пойти учиться. Все, что узнала за время учебы, теперь применяю на практике. В частности, были хорошо рассмотрены вопросы мотивации, - приводит она пример. - Интересная идея в том, что каждый человек имеет свои потребности: в поощрении, в индивидуальном подходе к графику, в карьерном росте. По большому счету, чтобы человек успешно работал, должны быть удовлетворены его потребности. Тогда сотрудник поймет, что работа дает именно то, чего хочется, полюбит ее».

Одна из важнейших жизненных установок Ольги Анатольевны — проблем не бывает. Только жизненные ситуации. Потеря работы — такая же ситуация. Ольга Мазепина уверена, что учиться во взрослом возрасте не сложнее, чем в юности. Конечно, уже невозможно полностью посвятить себя учебе, появляется работа, семья. Но если есть цель, время обязательно найдется.

В этом году по нацпроекту «Демография» сотни жителей Псковской области могут пройти профессиональное обучение за счет государства. В перечне профессий — десятки специальностей, в том числе, управление персоналом (кто может подать заявку, как это сделать, где будет проходить учеба, какие конкретно профессии можно освоить — смотрите в нашей ИНФОГРАФИКЕ).

Кому не нужна работа

На вопрос, любит ли она свою работу, Ольга Анатольевна уверенно отвечает: «Да!» Нынешняя работа заместителем директора в ресторане «Калейдоскоп» закрывает ее потребности работать с людьми, решать задачи, преодолевать трудности, получать новые знания. Ресторан она считает лучшим в городе. Но только попробуйте при Ольге Мазепиной сказать, что «Калейдоскоп» - это ресторан. Да, ресторан, но и не только. А еще четыре кулинарных лавки «Розмарин» по всему городу (и пятая на подходе), фуд-трак. И 65 сотрудников. В прошлом году старейший общепит Пскова отметил 40-летие. Его многолетний директор Светлана Андреева передала дело дочери Елене Закировой. А Ольга Мазепина принесла свой опыт, усиленный профильным образованием.

«Мы держим марку, - поясняет она свое мнение, - в "Калейдоскопе" всегда было заведено работать так, что наши посетители понимают: они поедят вкусно. Даже бизнес-ланч сервируем в ресторанной подаче. Гости, приходя к нам, знают, что получат удовольствие и от еды, и от обслуживания, и от интерьера».

Главной задачей Ольги Мазепиной стало внедрение в кулинарных лавках тех же высоких стандартов.

«Каждый продавец из своего опыта знал, как обслуживать покупателя, но теперь у нас есть определенные правила, - рассказывает она. - Сотрудники на одной точке работают в команде, смотрят на другие команды, у кого какие успехи. У нас есть группа в мессенджере, и каждый хочет, чтобы его отметили, переживает за свое дело и за имя "Калейдоскоп". Если покупатели пишут комментарии с благодарностями на странице "Розмарина" в Instagram — понимаю, что продавцы и повара старались, а я не зря провела свою работу. Со всей душой отдаюсь своему делу, и когда вижу такую же отдачу со стороны сотрудников и результат — радостно».

Увольнять, конечно, тоже приходилось. В том числе, и по статье. Но скандалов в своем кабинете за все время работы в разных компаниях не помнит.

«С человеком беседуем и объясняем, что произошло. Не бывает такого, что замечательный работник один день не вышел, за это ему сразу статью в трудовую, - раскрывает она нюансы своей работы. - Если возникает ситуация увольнения, значит, сотрудник уже и сам не хочет работать в организации, хотя может даже себе в этом не признаваться. Однажды, получая трудовую книжку, молодой человек со статьей за прогул сказал: "Спасибо. Это такой урок"».

И никогда не возьмет на работу того, кому трудоустройство не нужно. И такие приходят на собеседование.

«Такой человек во время собеседования ставит свои нелепые условия. Или решил пойти поработать от того, что скучно стало дома. А потом говорит: "В эти дни я на стажировку не приду, погода хорошая, хочу съездить на озеро". Если человек заинтересован, свои мелкие личные дела на момент трудоустройства и адаптации он отодвинет в сторону, чтобы сжиться с работой. Раз изначально пренебрежительное отношение, значит, работа не нужна».

История Ольги Мазепиной о том, что в любом возрасте можно серьезно изменить свою жизнь и достичь успеха в новой профессии. Говорит, что в жизни руководствуется народной мудростью: под лежачий камень вода не течет, а дорогу осилит идущий. И еще словами Шекспира:

«Писатель сказал, что весь мир — театр, а люди в нем — актеры. Можно, наверно, получить когда-то образование, и несмотря на изменения в жизни, когда уже нет рабочих мест, и профессия не востребована, все равно пытаться идти старым путем. Но если вы пришли в театр, а главный герой весь спектакль стоит в углу сцены, это будет очень скучно. Наша жизнь — та же самая постановка, в которой мы - главные герои. По жизни будут менять декорации, будут появляться другие персонажи, изменяться ситуации. Без восприятия нового только и останется, что стоять в углу сцены. Никто не рождается с умением что-то делать. Все просто учатся. Обязательно достигнешь своей цели, если будешь двигаться».

Юлия Магера

Теги: #труд
Источник: Псковская Лента Новостей
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