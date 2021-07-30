Общество

Руководитель завода «Титан-Полимер» поздравил жителей с днем освобождения Псковского района

В среду, 28 июля, в Псковском районе прошло торжественное мероприятие по случаю 94-й годовщины образования района и 77-летия освобождения от немецко-фашистских захватчиков. В празднике, который состоялся в Писковичском доме культуры, приняли участие ветераны, представители общественных организаций, молодежных движений, юнармейцы, жители и гости района.

Открывая торжественное мероприятие, глава Псковского района Наталья Федорова поздравила жителей и отметила, что муниципалитет постепенно преображается, становится лучше и красивее. К добрым словам присоединились многочисленные гости праздника. В частности, генеральный директор завода «Титан-Полимер» Герман Петрушко пожелал жителям муниципалитета процветания, счастья, новых побед и поблагодарил руководство района за конструктивное сотрудничество.

Он отметил, что возглавляемое им предприятие является одним из основных и активных партнеров муниципалитета и регулярно принимает участие в благоустройстве Псковского района.

«За прошедший период мы с вами сделали ряд важных и добрых дел. Мы оказали благотворительную помощь детскому садику, Тямшанской гимназии и Моглинской школе. На текущей неделе завершаются ремонтные работы в Тямшанском Доме культуры. В ближайшей перспективе мы планируем начать ремонт медпункта, расположенного в Тямше. Также в этом году мы планируем приступить к работе над проектом по созданию спортивной площадки в Неелово», - добавил Герман Петрушко.

По традиции, в день района происходит вручение знаков отличия «Почетный гражданин Псковского района». В этом году на присвоение этого звания были выдвинуты и решением Собрания депутатов утверждены два уважаемых в районе человека. Кандидатура заслуженного работника сельского хозяйства, бывшего председателя комитета по сельскому хозяйству и природным ресурсам администрации Псковского района Анатолия Иванова была предложена инициативной группой руководителей сельхозпредприятий. Бывшего командира 76-й дивизии, инспектора военного комиссариата, общественного деятеля, председателя нескольких ветеранских организаций, генерал-майора Юрия Соседова на это звание выдвинул районный Совет ветеранов и трудовой коллектив военного комиссариата Псковской области.

Кроме того, в ходе торжественного мероприятия отличившихся своими успехами местных жителей поощрили благодарностями главы района и подарками от псковского завода «Титан-Полимер».

Завершился праздник концертом с участием местных и псковских артистов.

Псковский район сегодня — это 10 муниципальных образований со статусом сельских поселений и одна межселенная территория – территория Залитских островов. В районе расположены 627 населенных пунктов, где проживает 42 тыс. человек. Административный ресурс – это специалисты разных сфер, которые обеспечивают жизнедеятельность района.