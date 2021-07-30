Общество

Прокуратура усомнилась в безопасности аттракционов на детском празднике в Пушкинских Горах

Прокуратура выявила нарушения законодательства о муниципальных услугах, а также санитарно-эпидемиологического законодательства в деятельности Культурно-досугового центра Пушкиногорского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной прокуратуре.

В ходе проверки установлено, что при проведении мероприятия, посвященного Дню защиты детей, учреждение не обеспечило проверку нестационарных аттракционов, установленных к празднику. Документы, подтверждающие соответствие аттракционов техническому регламенту «О безопасности аттракционов» на момент проверки отсутствовали. Кроме того, не были истребованы документы, подтверждающие государственную регистрацию аттракционов.

В нарушение санитарно-эпидемиологических требований, направленных на борьбу с распространением коронавирусной инфекции, участников мероприятия не обеспечили средствами индивидуальной защиты, бесконтактная термометрия не проводилась.

С целью устранения выявленных нарушений прокуратура направила в адрес директора учреждения представление. В настоящее время выявленные нарушения устранили.