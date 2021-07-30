Общество

«Акценты» Донецкого: Выборы-2021, судьба муниципальных бань и итоги кинофестиваля

Псковская Лента Новостей представляет очередной выпуск программы Александра Донецкого «Акценты». Напомним, комментарий политических и социокультурных событий выходит в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове», а затем текст программы публикуется на сайте ПЛН.

Темы выпуска.

Неудобные вопросы. В прямом эфире «Эха Москвы в Пскове» прошел второй круглый стол с представителями партий, участвующих в выборах.

«В бане генералов нет». Судьба муниципальных бань расколола две ветви городской власти.

«Ты так любишь эти фильмы…» В Пскове завершился международный кинофестиваль «Западные ворота».

Традиционно начну эфир с ковидной темы. По моим наблюдениям, жаркие, как это необыкновенное лето, споры сторонников прививки и антипрививочников в сети несколько поутихли. Да и третья волна пандемии, судя по всему, заметно ослабела, хотя цифры смертности до сих пор пугающие. Но сама заболеваемость постепенно снижается – примерно на 10%. Если неделю назад у нас в области фиксировалось в среднем 160 заболевших коронавирусом, то на это неделе цифра застыла на отметке плюс-минус 120.

Губернатор Михаил Ведерников призвал население прививаться в максимальном темпе для скорейшего выхода на плато. Цитирую свежий пост главы региона в Инстаграме: «Процесс медленный, и ситуация по-прежнему непростая, но первые положительные тенденции сформировались. Одним из ключевых факторов выхода на плато эксперты признают вакцинацию. Поэтому нам нужно продолжать прививочную кампанию в максимально возможном темпе».

Термином «плато» в эпидемиологии, напомню, обозначается ситуация, когда наступает спад заболевания, количество выздоровевших растет, а число вновь заболевших сокращается. Если говорить о вакцинации, то в ближайшее время число вакцинированных жителей должно достичь четверти населения. На сегодня первую прививку уже получили свыше 135 тысяч человек, полностью привились почти 95 тысяч. Эта статистика выглядит, конечно, гораздо веселей, чем еще месяц назад.

Смотрите также Комплекс ограничений по коронавирусу скорректировали в Псковской области

Другая тема, которая с каждым днем становится все актуальней, - это, разумеется, избирательная кампания в Государственную Думу и в областной парламент. Выборы набирают обороты. Претенденты на победу хвастают в сети удостоверениями официальных кандидатов, выданными им облизбиркомом. А у нас на радио в среду состоялся очередной, второй по счету, круглый стол представителей партий, идущих в Госдуму и Псковское областное Собрание по округам и партийным спискам.

Напомню, что у нас в регионе в дискуссии в основном выступают представители большой парламентской четверки: «ЕР», «Справедливая Россия - ЗП», КПРФ и ЛДПР. Плюс желающая попасть в Госдуму и областное Собрание демократическая партия «Яблоко». Имеются и другие партии, «Новые люди», например, или «Партия Роста», не забудем про «Родину», которые тоже иногда создают информационные поводы. И все-таки главная борьба за избирателя, на мой взгляд, развернется между парламентскими мастодонтами, которых некоторые их оппоненты считают четырьмя составными частями одной единой «партии власти», «партии прокремлевского консенсуса».

Смотрите также Как обеспечить честные выборы. ВИДЕО

Так это или не так, решать избирателю, а пока что наиболее острые дискуссии возникают как бы на периферии выборного процесса: в очередной раз желающей попасть в парламент партии «Яблоко» аукается позиция ее основателя Григория Явлинского, призвавшего сторонников оппозиционера Навального не голосовать за «Яблоко». Я уже говорил в одном из обзоров, что неформальный лидер «Яблока» поставил «яблочников» на местах, выразимся мягко, в весьма неудобное положение (как было замечено в культовом фильме: «Жить захочешь – не так раскорячишься»). И вот диалог в прямом эфире псковского «Эха» продемонстрировал эту «раскоряку» довольно ярко и наглядно.

Ведущий «круглого стола» Александр Савенко прямо спросил у члена «Яблока» и бывшего активиста Штаба Навального в Пскове Николая Кузьмина, не видит ли он противоречия между тем, что Явлинский дал Навальному весьма нелицеприятные оценки, более того — призвал сторонников Навального не голосовать за «Яблоко», и тем, что Кузьмин теперь идет на выборы от «Яблока». Вопрос не просто логичный и уместный, а чрезвычайно актуальный для очень многих сторонников либеральной идеи в России, особенно на фоне так называемого «Умного голосования», то есть призывов навальнистов голосовать за всех, кроме «Единой России». И что же ответил Кузьмин? Его ответ оказался крайне невнятным и маловразумительным: мол, противоречия не видит. То есть четкого, убедительного ответа у «яблочника» Кузьмина просто нет. Так он еще и умудрился упрекнуть ведущего в том, что он якобы задает «неудобные вопросы». Так и спросил, цитирую: «Почему вы стараетесь неудобные вопросы задать?».

Смотрите также Партийный квинтет. Как псковские депутаты о честных выборах спорили

Выглядит это, конечно, забавно. Детский сад, вторая четверть. Но тут надо сразу сказать, что ответа на этот «неудобный вопрос» не знает или старается избегать не только рядовой член «Яблока» Кузьмин, но и целый матерый лидер псковских «яблочников» Лев Шлосберг. И, пытаясь выгородить своего старшего патрона Явлинского, он иногда допускает полемические приемы «ниже пояса». Мы-то об этом здесь в Пскове, прекрасно знаем, а вот для федерального зрителя и слушателя это пока что внове.

Вот такой весьма показательный казус публичного передергивания случился со Львом Шлосбергом в эфире федерального «Эха» 22 июля в дискуссии с политологом и журналистом Федором Крашенинниковым. Запись эфира доступна в сети, и каждый желающий может ее посмотреть и сделать собственные выводы. А я лишь кратко изложу суть спора, потому что это важно. Федор, выразив респекты лично Шлосбергу, все-таки прошелся по Явлинскому, заметив, что Явлинский – цитирую: «занимается тем, что днем и ночью отгоняет от своей партии избирателей. Громко призывает за нее не голосовать». В связи с чем, так уж и быть, мы голосовать за нее не будем, тем более, что «Яблоко» при нынешнем раскладе не имеет никаких шансов.

В ответ Шлосберг высокопарно сравнил выборы с женой, публичным домом и проститутками и привычно, как это у них давно принято, назвал «Яблоко» единственной «силой Добра», противостоящей всем остальным «силам Зла». Крашенинников в ответ сказал, что не понимает этого сакрального отношения к выборам со всеми этими красивыми словами про жену, проституток, цитирую: «Слушайте, Григорий Алексеевич Явлинский не сидит в тюрьме, а на своем шикарном «Майбахе» ездит по государственным СМИ и ругает Навального, сидящего в тюрьме. Ездит на шикарной машине и поливает помоями сидящего в тюрьме лидера оппозиции – это к вопросу о политической проституции. И делает это в одном хоре с Зюгановым, Жириновским, Владимиром Рудольфовичем Соловьевым и газетой «Комсомольская правда». Вот чем на самом деле занимается человек, который, по вашему мнению, – символ борьбы с проституцией. <…> Мы 2% силы Добра на фоне всеобщего Зла – это все смешно».

И вот тут-то и произошла странная вещь, которая, повторюсь, нам-то, псковичам, знакома, а вот для столичных слушателей «Эха», видимо, стала неприятным сюрпризом: встретившись с по-настоящему сильным полемистом и пропустив удар, Лев Маркович принялся попросту «передергивать», или, пользуясь спортивной терминологией, наносить удары ниже пояса, что сразу же все и заметили.

Шлосберг не стал отвечать на прямой вопрос ведущего Максима Курникова, который тот повторил несколько раз: «Зачем партия призывает не голосовать за себя часть избирателей?», а принялся переносить центр внимания с существа спора на детали. Например, стал убеждать слушателей, что у Явлинского нет «Майбаха», мол, он ездит на «Хёндае». Хотя только ленивый месяц назад не написал, что Явлинский приезжал на съезд именно на «Майбахе», о чем и вспомнил Федор. Возможно, это был не личный «Майбах» Явлинского, а арендованный, но Явлинский на нем разъезжал по столице, а Шлосберг прицепился к тому, что у Явлинского якобы только «Хёндай». А, каково!?

Далее Крашенников позволил себе фразу, мол, Явлинскому хвастать нечем, кроме как - цитирую: «своей резиденции и спокойной благополучной жизни в Москве», и всякому слушателю «Эха», было понятно, что Федор имеет в виду офис партии «Яблока» в центре столицы. Но Шлосберг среагировал мгновенно, включил режим «не понимэ» и принялся убеждать Крашенниникова, что никакой «резиденции» у Явлинского нет, и Явлинский живет в простом доме в Крылатском.

При чем тут офис партии, о котором говорил Крашенников, и личное жилье Явлинского, - никто так и не понял. Точнее, наоборот: все прекрасно поняли, ответить Шлосбергу попросту было нечего, поэтому и осталось на голубом глазу переворачивать слова. Более того, дошло до того, что Шлосберг упрекнул Крашенникова в том, что тому пришлось эмигрировать из России («Очень хорошо сидеть в Вильнюсе»). «Это подлость с вашей стороны», - буквально поперхнувшись от столь откровенно циничного аргумента, только и смог выдавить из себя Крашенинников. И в данном случае я полностью согласен с прозвучавшей от него оценкой состоявшегося разговора со Шлосбергом: «Громкие лозунги, обвинения, нарушения регламента. Мы видим глубочайшее презрение к дискуссиям, к избирателям, высокомерие…»

Самое интересное, что в этот понедельник на своем канале в ЮТУбе в эфире под названием «Перегрузки на старте» Шлосберг вернулся к разговору с Крашенинниковым, заявив, что он не «плюшевый заяц», что готов подписаться под каждым своим словом и «сказал своему оппоненту почти все, что о нем думает». А главное, какой-то человек из Питера сделал стенограмму разговора, и теперь он, Шлосберг, собирается выложить текст на своем личном сайте.

Это было в понедельник, а сейчас – пятница, и как вы понимаете, никакой стенограммы разговора на сайте Шлосберга еще нет. И я, думаю, вряд ли появится. Кто же захочет выкладывать стенограмму собственного поражения? А если все-таки вдруг появится (ведь публично обещал!), то это, ребята, будет самый яркий сеанс саморазоблачения. Я вот, признаюсь, так и не дождался стенограммы от Шлосберга, и мне пришлось сделать свою расшифровку диалога Шлосберга и Крашенинникова. И по тексту отчетливо видно, кто был прав в этом споре, а кто выглядел, как мелкий наперсточник. И это очень жаль. Вот вам и «слова, соответствующие вещам». Еще раз отсылаю к утреннему эфиру «Эха Москвы» от 22 июля, смотрите, слушайте и делайте выводы, кто там на самом деле врет, как дышит, а кто говорит горькую правду.

К другим темам. На этой неделе произошло не то чтобы невероятное, но все-таки довольно редкое событие. В Пскове прошли публичные слушанья по судьбе муниципальных бань Пскова, которые администрация города намеревается сдать в концессию, то бишь отдать в аренду некому собственнику, а граждане и – неожиданно! - депутаты Псковской городской Думы, выступили резко против. Здесь я отсылаю всех, кто неравнодушен к банной теме, к репортажу нашей журналистки Юлии Магеры, которая побывала на этих самых слушаниях и все подробно изложила. Репортаж опубликован на ПЛН.

Смотрите также Запарились

Одним разговором в Городском культурном центре дискуссия не закончилась, и глава Пскова Елена Полонская разразилась целым постом в Фейсбуке постфактум. Ее позиция однозначна: бани должны остаться в муниципалитете, цитирую: «Люди обеспокоены тем, что бани попадут в пользование частного инвестора. Ни о какой передаче зданий бань речи быть не может! Условия предлагаемого к заключению концессионного соглашения существенно сокращают все установленные на сегодня льготы в отношении социально незащищенных слоев населения Пскова». Из того же поста Елены Полонской следует, что баня на улице Советской является стратегическим объектом города Пскова, где в случае ликвидации последствий ЧС природного или техногенного характера, должен быть развернут санитарно-помывочный пункт. Как эту важную функцию будет осуществлять частник?

В сущности, продолжает глава города, инвестор намерен сделать в 2022 году небольшой косметический ремонт, после чего сможет без согласования с властями сдавать муниципальное имущество в эксплуатацию любому юридическому лицу. «Такого мы допустить не можем. – Написала Елена Полонская. - Согласно федеральному закону о концессионных соглашениях целью концессии является именно модернизация муниципального имущества, а не просто текущий или капитальный ремонт». И так далее.

От себя добавлю, что история с банями мутная. Городу что, мало резонансной истории со стульями для музыкальной школы? Вот и я думаю, что хватит. Тем более, те, кто пользуется общественными банями, в подавляющем большинстве против ее сдачи в концессию, имеется письмо к властям с подписями горожан. У нас уже есть один печальный пример «прихватизации» муниципальной собственности - Гельдтова баня, которая года три уже как должна работать, а она стоит посреди парковой зоны долгостроем и живым напоминаем того, что современным концессионерам верить на слово не стоит. Очень уж эти концессионеры напоминают одного ловкого комбинатора из романов Ильфа и Петрова.

И я завершаю. Буквально несколько слов по итогам кинофестиваля «Западные ворота», который прошел в Пскове. Объективно, для нашего города это действительно крупное и интересное культурное событие, которое можно только приветствовать. Несколько кино-программ, более 50 фильмов, показанных в разных локациях, встречи с артистами и продюсерами, концерт Гоши Куценко. Лично я сосредоточился на международной конкурсной программе, и посмотрел все шесть представленных фильмов, о чем нисколько не жалею. Пусть один фильм и не дает полного представления о национальной кинематографии, но это от фестиваля и не требуется. Достаточно того, что зритель получает уникальную возможность увидеть фильмы, которые он на большом экране больше нигде не увидит. И тут я согласен с колумнисткой Псковской Ленты Новостей Диной Дабришюте: очень жалко, что международная программа прошла практически без зрителей. То есть зрители были, но их на фильмы из Западной Европы пришло до обидного мало. Увы, приходится вспоминать слова Пушкина: «Мы ленивы и не любопытны». А ведь фильмы стоили того! Например, польский фильм «Тело Христово» молодого режиссера Яна Комасы я бы без всяких преувеличений назвал выдающимся произведением искусства.

Смотрите также Взгляд на за(па)д

В общем, отсылаю к колонке нашего автора, и единственное, что мне остается добавить на будущее, обращаясь к организаторам. Друзья, не показывайте больше фильмы в зале кинотеатра «Победа». Ну, это просто невозможно смотреть без слез! В зале напрочь убитое проекционное оборудование. Поэтому картинка всегда темная, а действие всех фильмов происходит либо ночью, либо в какой-то мгле. Сплошные сумерки на экране. Но это не авторский замысел создателей фильмов, а просто плохая, некачественная проекция. Насколько мне известно, в «Победе» давно не крутят кино, нет регулярных сеансов. Видимо, из-за того, что зрители постоянно жалуются на качество показа. А для международного кинофестиваля, получается, сойдет. Извиняюсь за каламбур, «прокатит». Ну, это натуральный позор, и ни в какие ворота не лезет! В том числе и в «западные».

На этом пока всё. Это были «Акценты» Донецкого. Берегите себя!

Александр Донецкий