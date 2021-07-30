Общество

Сбер предложил снизить расходы клиентов перед ипотечной сделкой

Сбер предложил включать дополнительные расходы в ипотеку при первоначальном взносе от 10%. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе банка, теперь ипотечные клиенты СберБанка с первоначальным взносом от 10% стоимости жилья могут включить дополнительные услуги в сумму ипотеки при покупке квартиры на вторичном рынке.

Эта возможность позволит снизить единовременные расходы клиентов перед сделкой. Кредитными средствами можно оплатить сервисы «Электронная регистрация», «Безопасные расчеты», услугу «Юридическая проверка» и агентское вознаграждение риелтору.

В марте такая возможность появилась у клиентов с первоначальным взносом от 20%. Сейчас она стала доступна и для клиентов с первоначальным взносом от 10% стоимости жилья.

Список дополнительных услуг, которые можно включить в сумму кредита, будет расширяться до конца 2021 года. Сбер первым в России предоставил возможность включения дополнительных расходов в сумму ипотечного кредита.

«Такие сервисы как "Электронная регистрация" и "Безопасные расчеты" очень популярны среди наших клиентов — с ними проходит 90% сделок банка, поэтому мы решили сделать эти услуги ещё более доступными. Оформить ипотеку и воспользоваться услугами банка можно уже сегодня при минимальном первоначальном взносе, а оплатить это все — постепенно, вместе с выплатами по ипотечному кредиту», - отметил вице-президент, директор дивизиона «ДомКлик» Сбербанка Николай Васев.