Общество

Молодежь Псковской области приглашают к участию в Семейном пикнике

Молодые семьи Псковской области приглашаются к участию в проекте «Семейный пикник», который состоится 18 августа на базе спортивно-туристского комплекса «Раздолье». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, в рамках общения на платформе «Семейный пикник» взрослые участники получат знания в области семейных взаимоотношений, узнают о существующих мерах поддержки семей в регионе, поговорят с ведущими федеральными и региональными экспертами в области психологии, семейного образования, дополнительной занятости, здоровья, взаимоотношений с детьми. Для детей будут организованы интерактивные площадки по ряду направлений: наука и прикладная наука, прикладное творчество, развитие творческих способностей, здоровый образ жизни, театральное мастерство, настольные игры, патриотическое воспитание.

Участие в мероприятии бесплатное. Зарегистрироваться на платформе можно, заполнив заявку до 8 августа.

В соответствии с требованиями, установленными Указом губернатора Псковской области «О мерах по противодействию распространению на территории Псковской области новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» участники платформы должны сертификат о вакцинации, результат ПЦР-теста (не позднее чем за 72 часа до заезда на территорию мероприятия) или справку о наличии антител класса G.

Организаторами платформы является Федеральное агентство по делам молодежи, администрация Псковской области, АНО «Центр молодежи и общественных инициатив».