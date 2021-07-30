Общество

Активных жителей и НКО Псковской области приглашают принять участие в Проектной школе

В период с 9 по 20 августа на территории региона состоится традиционная Проектная школа для физических лиц и некоммерческих организаций Псковской области. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, участники Проектной школы получат возможность приобрести знания в области социального проектирования, работы со сметной документацией, защитить свой проект в очном и заочном формате и получить консультации от экспертов в области социального проектирования.

Программа школы состоит из:

онлайн-питча идеи проекта с экспертами АНО «Центр молодежи и общественных инициатив» и ПРОО «Центр социального проектирования и добровольчества «Команда 2018»;

вебинара по проведению социологического исследования проблемы;

вебинара на тему подготовки сметной документации социального проекта;

практикума по преобразованию идеи в проект по технологии «Проектный робот»;

заочной независимой экспертизы проекта от экспертов АНО «Центр молодежи и общественных инициатив» и ПРОО «Центр социального проектирования и добровольчества «Команда 2018»;

очной защиты проектов перед экспертами АНО «Центр молодежи и общественных инициатив» и ПРОО «Центр социального проектирования и добровольчества «Команда 2018».

В случае успешной защиты проекта организаторы Проектной школы предоставляют участникам письма поддержки от АНО «Центр молодежи и общественных инициатив», ПРОО «Центр социального проектирования и добровольчества «Команда 2018» и управления общественных проектов и молодежной политики администрации Псковской области.

Письмо поддержки участникам Проектной школы предоставляется при условии получения проектом более 50% баллов по итогам независимой экспертизы.

Приглашаем активных жителей Псковской области и некоммерческие организации региона к участию в Проектной школе.

Для участия необходимо зарегистрироваться по ссылке: https://docs.google.com/forms/d/1T5qjTuf23nhBwWiDqas0izZDB68H_QtQkEgW_p_2wr8/edit?usp=sharing.

Организатором Проектной школы выступает АНО «Центр молодежи и общественных инициатив» при поддержке ПРОО «Центр социального проектирования и добровольчества «Команда 2018».

Подробную информацию по проведению Проектной школы можно получить у ведущего специалиста отдела общественных проектов управления общественных проектов и молодежной политики администрации Псковской области Власова Тимофея Викторовича, по номеру 8 (8112) 299–146 или в социальной сети «ВКонтакте» по ссылке: https://vk.com/nko.pskovobl.