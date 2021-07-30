Общество

В соцсетях набирает популярность смертельно опасный тренд

В социальных сетях появился новый тренд – публиковать фотографии с «солнечными татуировками», которые делают с помощью трафарета во время загара, передает РИА Новости. Покрывая кожу подобными орнаментами, человек рискует стать пациентом онколога, предупредил в интервью радио Sputnik дерматолог, косметолог Станислав Арканников.

Четкий контраст между потемневшими и свободными от загара участками кожи может получиться только при интенсивном воздействии солнечных лучей, иначе рисунок будет смазанным и невыразительным. Поэтому люди, желающие блеснуть в соцсетях впечатляющими фотографиями, загорают в середине дня, когда это особенно опасно, отметил Станислав Арканников.

«Безопасное время для загара – до десяти часов утра и с семнадцати часов до позднего вечера. Естественно, чтобы "солнечную татуировку" сделать в эти часы, придется потратить на эксперимент не один день, иначе разницу в цвете кожи не получишь. Поэтому такие манипуляции проводятся в период максимальной солнечной активности, а это может вызвать солнечный ожог», – объяснил он.

В свою очередь, солнечный ожог может привести не только к временному повреждению кожи, но и к ускорению процессов ее старения, а главное – к онкологическому заболеванию, меланоме.

«Если на участке кожи, на котором находится такая татуировка, окажется обычная родинка, под действием солнечных лучей она может переродиться в злокачественное новообразование. А это уже может закончиться летальным исходом», – пояснил Станислав Арканников.

Еще полвека назад загорающие не подвергали себя такой серьезной угрозе, считает он. Но истончение озонового слоя приводит к увеличению солнечной активности и, соответственно, к рискам развития онкологических заболеваний.

«Предостережения ученых, что озоновый слой истончается и все больше ультрафиолетовых лучей попадает на все живое, – это правда. Поэтому сейчас нужно загорать с умом. И тем более, не следовать всяким сомнительным трендам вроде "солнечных татуировок"», – заключил дерматолог в интервью радио Sputnik.