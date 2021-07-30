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Общество

Водителей с серьезными заболеваниями автоматически лишат прав

31.07.2021 09:59|ПсковКомментариев: 0

Российских водителей, у которых выявили серьезные заболевания, автоматически лишат прав, об этом говорится в проекте поправок к закону «О безопасности дорожного движения», пишет «Коммерсантъ».

Согласно нормативному акту, водители могут больше не предоставлять в ГИБДД справки о состоянии здоровья, так как за них это сделает Минздрав. Таким образом, при обнаружении серьезного заболевания на плановом медосмотре об этом станет известно в другом ведомстве. Пациента направят на «внеочередное медицинское освидетельствование» к врачу-специалисту. На это время действие водительских прав автоматически приостановится.

В случае неподтверждения диагноза при повторном обследовании, ГИБДД получит электронное заключение. Оно позволит восстановить водителя в правах. Если заболевание все же найдут, автомобилисту предложат оформить новое удостоверение с отметкой о болезни. В случае, когда медики запретят водить машину, права будут аннулированы.

Список болезней, при которых выдача водительских прав запрещена, утвержден постановлением правительства №1604. Прежде всего, к таким относятся плохое зрение, неработоспособность конечностей, наркомания, алкоголизм и другие. Ожидается, что нововведения вступят в силу в марте 2022 года.

Как отмечает «Лента.ру», лишение права управления транспортным средством считается самым строгим наказанием в сфере безопасности дорожного движения. Россияне могут остаться без документов на срок от одного до трех месяцев в случае езды без номеров (их сокрытие), отказ уступить дорогу скорой помощи или полиции, неоднократное управление машиной, не состоящей на учете в ГИБДД.

На срок от трех месяцев до полугода лишают прав водителей, создающих опасные ситуации на дорогах. К таким правонарушениям можно отнести значительное превышение скорости. Лишением караются езда по встречной полосе, односторонней дороге против движения, два проезда «на красный свет», нарушение правил пересечения железнодорожного переезда.

На срок от одного года до двух лет лишают прав за серьезные нарушения, граничащие с уголовными преступлениями. К таким относятся вождение в состоянии опьянения или передача управления пьяному водителю, оставление места аварии, причинение легкого или тяжелого вреда здоровью человека, неправомерная установка спецсигналов, отказ от медицинского освидетельствования.

Лишить права управлять автомобилем могут и в качестве уголовного наказания. К примеру, в ситуации, когда после ДТП потерпевший погиб или получил тяжкий вред здоровью (статья 264 Уголовного кодекса России).

Источник: Псковская Лента Новостей
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