Общество

Два сотрудника ИК-3, допустивших простой в швейном цеху, привлечены к ответственности

Псковской прокуратурой по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях области по обращению лица, освободившегося из ИК-3, была проведена проверка полноты выплаченной ему заработной платы за период работы на швейном производстве. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре, по результатам проведенной проверки в деятельности администрации колонии выявлены нарушения уголовно-исполнительного законодательства при привлечении осужденных к труду.

Статьей 105 УИК РФ установлено, что осужденные к лишению свободы имеют право на оплату труда в соответствии с законодательством Российской Федерации о труде. Размер оплаты труда осужденных, отработавших полностью определенную на месяц норму рабочего времени и выполнивших установленную для них норму, не может быть ниже установленного минимального размера оплаты труда.

За период трудоустройства с декабря 2020 года по март 2021 заявитель за нарушение трудовой дисциплины и недобросовестное отношение к труду администрацией колонией к дисциплинарной ответственности не привлекался.

В этот период времени заявителем и другими осужденными была отработана полностью определенная на месяц норма рабочего времени и пошито заданное количество изделий, что подтверждается нарядами на сдельные работы, однако, фактически процент выполнения нормы выработки за указанный период составил от 3,8% до 5,5%.

Данные обстоятельства свидетельствуют о том, что администрация исправительного учреждения не обеспечила осужденных необходимым объемом работы для выполнения необходимой нормы.

При условии, что осужденные не в полной мере были обеспечены работой, администрацией исправительного учреждения не созданы условия для выполнения ими установленной нормы выработки.

По результатам внесенного в адрес начальника ФКУ ИК-3 представления об устранении нарушений уголовно-исполнительного законодательства согласно статье 157 ТК РФ администрацией колонии заявителю и еще 13 осужденным произведен перерасчет заработной платы с учетом простоя, допущенного по вине администрации исправительного учреждения, на общую сумму более 96 тысяч рублей. Администрацией ФКУ ИК-3 посредством почтового перевода денежные средства направлены заявителю по месту его жительства.

По результатам проведенной служебной проверки к дисциплинарной ответственности привлечено 2 виновных должностных лица, одно из которых также привлечено к материальной ответственности в связи с понесенными расходами по оплате простоя осужденным в размере его среднего заработка.