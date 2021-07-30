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Общество

Правительство продлило упрощенный порядок регистрации безработных

31.07.2021 11:52|ПсковКомментариев: 0

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин утвердил продление упрощенного порядка регистрации безработных до 31 декабря, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу кабмина.

Отмечается, что сейчас заявление о постановке на учет в таком качестве можно подать через сайт «Работа в России». Он также позволяет оформить пособие по безработице через личный кабинет на портале госуслуг.

Такой регламент освобождает от необходимости посещать службы занятости.

Заявителю также не нужно самостоятельно собирать пакет документов, так как все сведения, которые требуются для назначения пособия, поступают в профильные учреждения автоматически.

Теги: #правительство #безработица
Источник: Псковская Лента Новостей
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