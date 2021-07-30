Общество

Псковичей предупреждают об ответственности за покупку сертификатов о COVID-вакцинации

УМВД России по Псковской области напоминает жителям региона об ответственности за подделку сертификатов о вакцинации от коронавируса и их сбыт, а также справок с результатами тестов ПЦР и справок о медицинском отводе от прививок.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, действующим законодательством Российской Федерации предусмотрено наказание не только для продавцов поддельных документов, но и для покупателей. Гражданина, приобретающего поддельный сертификат о вакцинации от COVID-19, привлекут к уголовной ответственности вне зависимости от того, использовал он его или нет.

Ответственность за изготовление и продажу поддельных документов предусмотрена статьей 327 Уголовного кодекса Российской Федерации. Максимальное наказание за подделку и сбыт — до двух лет лишения свободы, а за покупку и хранение документа - до одного года лишения свободы.

В настоящее время полицейские принимают все необходимые меры, направленные на пресечение фактов организации, изготовления и сбыта фиктивных справок об отсутствии коронавирусной инфекции и поддельных сертификатов о вакцинации.

В полиции призывают помнить, что поддельный сертификат, в отличие от реальной вакцинации, защитить от инфекции не сможет.