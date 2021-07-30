Общество

К заупокойной молитве за легендарного «михайловского домового» могут присоединиться все желающие

Завтра, 1 августа, в канун дня памяти легендарного музейщика, первого послевоенного директора и хранителя «Пушкинского уголка» С. С. Гейченко, в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» на городище Воронич, у могил Семёна Степановича и его супруги Любови Джалаловны отслужат литию.

С.С. Гейченко (из фондов музея-заповедника «Михайловское»)

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в заповеднике, день памяти в начале августа — давняя традиция. Во время заупокойной службы и после нее, на музейных встречах, принято вспоминать и других сотрудников и друзей «Михайловского», которых уже нет с нами.

Молебен планируют начать в полдень. Отъезд от музейного Научно-культурного центра (пос. Пушкинские Горы, бульв. Гейченко, 1) назначен на 11.30. К сотрудникам заповедника могут, при желании присоединиться и другие жители, а также гости Святогорья. Всем им в «Михайловском» напоминают о необходимости соблюдать масочный режим, а также отмечают, что выезд к Георгиевскому храму на Ворониче будет организован в полном соответствии с предписанными на настоящий момент санитарно-эпидемиологическими требованиями.