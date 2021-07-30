Общество

Сотрудники псковского УФСИН приняли участие в операции «Условник»

Сотрудники уголовно-исполнительной инспекции УФСИН России по Псковской области и регионального УМВД провели межведомственную операцию «Условник», направленную на пресечение совершения правонарушений и повторных преступлений со стороны лиц, осужденных к наказаниям без изоляции от общества.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФСИН России по Псковской области, всего за время проведения операции на территории Псковской области проверено более 600 осужденных, состоящих на учете в УИИ УФСИН России по Псковской области, в том числе несовершеннолетних. В городе Пскове контроль по соблюдению мер за исполнением судебных решений применен к 94 условно-осужденным.

Межведомственные группы, в состав которых вошли представители добровольных народных дружин, проверяли соблюдение условий отбывания наказаний подучетной категории граждан как по месту жительства, так и в общественных местах в вечернее и ночное время. При встречах с осужденными, а также их родственниками, проводились профилактические беседы.

Как отметили представители уголовно-исполнительной инспекции, благодаря налаженному взаимодействию с правоохранительными органами, общественными организациями, народными дружинами, совместные мероприятия имеют положительный результат, позволяя эффективнее выстраивать работу с проблемным контингентом в деле профилактики правонарушений.