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В Москве умер автор песни «Носики-курносики» Борис Емельянов

В Москве умер композитор Борис Емельянов. Как рассказала его дочь Наталья, у него было 75% поражения легких после заражения коронавирусом, передает «Росбалт».

Емельянов лежал в больнице около двух недель. Ему было 80 лет.

Прощание с музыкантом состоится 31 июля в траурном зале Николо-Архангельского кладбища Москвы.

Борис Емельянов родился в 1941 году в Хабаровском крае. Он писал музыку на стихи Михаила Рябинина, Бориса Дубровина, Леонида Дербенева, Роберта Рождественского и Евгения Евтушенко. В 1972-м Емельянов превратил в песню стихотворение «Носики-курносики» поэтессы Булычевой и посвятил ее своей дочери.