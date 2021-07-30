Общество

Международная молодежная вахта памяти стартовала в Усвятском районе

В Усвятском районе на берегу озера Кляже развернулся лагерь международной молодежной вахты памяти «Невельский фронт. Усвятский рубеж-2021». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, поисковые мероприятия, которые проходят на территории региона 14-й раз, стартовали в субботу, 31 июля.

Фото: редакция газеты «Новая жизнь»

От имени губернатора Псковской области Михаила Ведерникова к участникам вахты памяти обратился руководитель управления специальных программ администрации региона Андрей Вьюнов. Он отметил особенную важность проведения поисковых работ в местах ожесточенных боев на территории Псковской области, а также сохранения исторической памяти.

Андрея Вьюнова напомнил, что благодаря поисковикам удалось обнаружить и предать земле останки тысяч бойцов, павших сражаясь за свое Отечество. В их числе 44 красноармейца, которых обнаружили участники поискового отряда «Гвоздика», захоронены в 2019 году вблизи деревни Чурилово. А благодаря архивным изысканиям в текущем году у деревни Борки Невельского района обнаружено массовое захоронение мирных граждан, убитых в годы оккупации.

14-я молодежная Вахта Памяти собрала порядка 200 участников, в число которых входит 70 детей в возрасте от 14 до 18 лет - участники ряда поисковых движений. Заселение в лагерь проводилось с соблюдением противовирусных регламентов - при наличии отрицательного ПЦР-тестирования на наличие COVID-19, сертификата о прохождении вакцинации от новой коронавирусной инфекции. Работа лагеря будет организована с соблюдением мер противовирусной безопасности.