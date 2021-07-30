Общество

Псковская область получит 200 млн рублей на создание устойчивой мобильной связи в деревнях

Псковской области выделят 200 млн рублей на обеспечение устойчивой мобильной связи в малонаселенных сёлах и деревнях. Соответствующее распоряжение, подписанное председателем правительства России Михаилом Мишустиным, опубликовано на сайте кабмина.

Фото: pexels.com

Средства пойдут на сооружение антенн, базовых сотовых станций и другой телекоммуникационной инфраструктуры. Федеральное финансирование поможет обеспечить качественной связью не менее 48 малочисленных населённых пунктов, среди которых Заполье (Бежаницкий район), Островцы (Гдовский район), Чернецово (Дедовичский район), Ларино (Островский район) и другие.

Решение принято по итогам встречи Михаила Мишустина с пенсионерами и представителями общественных организаций Псковской области, которая состоялась во время командировки председателя правительства в регион. Тогда он пообещал местным жителям решить проблему со связью в малонаселенных сёлах и деревнях.

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Рабочая поездка Михаила Мишустина в Псковскую область состоялась 18 февраля. Там он встретился с резидентами особой экономической зоны «Моглино», посетил комплекс «Социальный городок», строящийся в рамках нацпроекта «Демография», побеседовал с главой региона Михаилом Ведерниковым. По итогам поездки председатель правительства дал ряд поручений, в том числе связанных с обеспечением небольших сел и деревень качественной мобильной связью.