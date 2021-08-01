116 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области

Еще у 116 человек подтвердили коронавирус в Псковской области за минувшие сутки. За все время пандемии COVID-19 в регионе выявили у 43 874 человек, сообщается в официальном Telegram-канале области.
За сутки избавились от коронавируса 76 пациентов, всего 36 199. Скончались 568 человек. Кроме того, в Псковской области провели 460 400 исследования на коронавирус.
Статистика по городам и районам:
- Псков – 15645;
- Великие Луки – 7161;
- Бежаницкий район – 455;
- Великолукский район – 1007;
- Гдовский район – 717;
- Дедовичский район – 967;
- Дновский район – 355;
- Красногородский район – 316;
- Куньинский район – 397;
- Локнянский район – 297;
- Невельский район – 1692;
- Новоржевский район – 576;
- Новосокольнический район – 1142;
- Опочецкий район – 1097;
- Островский район – 2055;
- Палкинский район – 454;
- Печорский район – 774;
- Плюсский район – 755;
- Порховский район – 1350;
- Псковский район – 3573;
- Пустошкинский район – 451;
- Пушкиногорский район – 514;
- Пыталовский район – 548;
- Себежский район – 729;
- Стругокрасненский район – 502;
- Усвятский район – 299;
- Иногородние (с 30 декабря 2020 года) – 46.