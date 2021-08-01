Общество

116 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области

Еще у 116 человек подтвердили коронавирус в Псковской области за минувшие сутки. За все время пандемии COVID-19 в регионе выявили у 43 874 человек, сообщается в официальном Telegram-канале области.

За сутки избавились от коронавируса 76 пациентов, всего 36 199. Скончались 568 человек. Кроме того, в Псковской области провели 460 400 исследования на коронавирус.

Статистика по городам и районам:

Псков – 15645;

Великие Луки – 7161;

Бежаницкий район – 455;

Великолукский район – 1007;

Гдовский район – 717;

Дедовичский район – 967;

Дновский район – 355;

Красногородский район – 316;

Куньинский район – 397;

Локнянский район – 297;

Невельский район – 1692;

Новоржевский район – 576;

Новосокольнический район – 1142;

Опочецкий район – 1097;

Островский район – 2055;

Палкинский район – 454;

Печорский район – 774;

Плюсский район – 755;

Порховский район – 1350;

Псковский район – 3573;

Пустошкинский район – 451;

Пушкиногорский район – 514;

Пыталовский район – 548;

Себежский район – 729;

Стругокрасненский район – 502;

Усвятский район – 299;

Иногородние (с 30 декабря 2020 года) – 46.