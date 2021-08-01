Общество

Наталья Федорова: Псковский район активно развивается и поступательно движется вперед

Глава Псковского района Наталья Федорова поздравила жителей муниципалитета с 94-й годовщиной образования района.

«Уважаемые жители Псковского района! Сегодня мы все вместе отмечаем 94-ю годовщину со Дня образования Псковского района. Наш район активно развивается, поступательно движется вперед и по праву гордится своим главным богатством – людьми, продолжающими лучшие трудовые традиции своих предшественников и вносящими достойный вклад в его социально-экономическое и духовное развитие, в сохранение мира, стабильности и согласия в обществе», - отметила Наталья Федорова в своем Instagram-аккаунте.



«Спасибо вам, дорогие земляки, за любовь и преданность родной земле, за ваш труд и заботу о благополучии нашего общего дома. Летопись славных дел Псковского района обязательно будет продолжена, и очень важно, чтобы каждый из нас и дальше осознавал свою причастность к судьбе родного края, жил и работал во благо своей малой Родины», - подчеркнула она.

Наталья Федорова пожелала жителям муниципалитета крепкого здоровья, добрых и радостных событий, счастья, благополучия, уверенности в завтрашнем дне и «дальнейших свершений на благо нашего родного Псковского района».

«Пусть в ваших домах всегда царят мир, тепло и уют! С днем рождения, Псковский район! С праздником!» - добавила глава района.