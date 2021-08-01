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Общество

В Пскове обеспокоены судьбой древнего собора из-за строительства временного моста через Великую

01.08.2021 14:32|ПсковКомментариев: 2

В Пскове обеспокоены судьбой собора Рождества Иоанна Предтечи (XII в.) – объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО – из-за предстоящего строительства временного моста через Великую. Своими опасениями поделился местный житель в группе «Защитим исторический Псков» в социальной сети Facebook.

«Ведутся предпроектные работы по сооружению нового моста через реку Великую. И перекинуть его должны на Комсомольскую площадь, рядом с собором! А памятник домонгольской поры, абсолютно уникальный, стоит на материковой скале природного известняка, на фундаменте небольшой высоты 0,5-0,7 м. При интенсивном транспортном потоке по так называемому Северному обходу мы будем иметь серьезные динамические нагрузки на этом участке. Эта плита материка будет "ходуном ходить", собор будет "трясти", как на вибростоле», - заметил пскович.

К дискуссии, развернувшейся после публикации местного жителя, присоединилась псковский архитектор и искусствовед, председатель областного отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Ирина Голубева. «Только, если отслеживать эти действа, надо сразу убрать отсюда Северный обход - это трасса с мостом, которая проходит через Великую за Снятной горой (и мимо подножья Соколихи, где с севера подрезали гору)», - указала Ирина Голубева.

Она напомнила, что мост через Великую у бывшего радиозавода планировали строить в 1970-е годы, что указывается в старом Генплане. «Но сейчас действует генплан и ПЗЗ 2017 года, с исправлениями этого года (2021), и там никаких мостов не планируется: ни в чертежах, ни в тексте. То есть идея моста возродилась из старых планов только потому, что есть проект реконструкции (а на самом деле - нового строительства) Ольгинского моста. И эта реконструкция загнала в тупик проблему транспортной связи районов города», - подчеркнула Ирина Голубева.

«При всем моем уважении к фирме "СДМ Проект" и лично директору Е. Н. Трошковой, которая ответственно занимается мостами, все же считаю, что в решении вопросов о городских мостах и изменении транспортной схемы города должны участвовать более независимые организации уровня института урбанистики. С учетом оценки воздействия предполагаемого строительства на объекты ЮНЕСКО, чего у нас не принято, хотя стройка ведется и планируется около самих памятников», - отметила Ирина Голубева.

По мнению Ирины Голубевой, вопрос строить мост или нет, расколет общество. «Так как многие – за рулем, а многие – за памятники», - резюмировала она.

Теги: #дороги Пскова #псков #архитектура
Источник: Псковская Лента Новостей
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