Псковичам рекомендовали писать Борису Елкину в Instagram по вопросам работы городской администрации

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников рекомендовал псковичам писать исполняющему полномочия главы администрации Пскова Борису Елкину в Instagram по вопросам работы городской администрации.
Глава региона напомнил, что Борис Елкин назначен исполняющим обязанности главы администрации Пскова на период отпуска Александра Братчикова.
«Поэтому обращаю внимание жителей города, что Борис Андреевич зарегистрировался в Instagram. По вопросам работы городской администрации свои обращения можно писать туда», - отметил Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.