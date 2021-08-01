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Общество

Псковичам рекомендовали писать Борису Елкину в Instagram по вопросам работы городской администрации

01.08.2021 15:29|ПсковКомментариев: 0

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников рекомендовал псковичам писать исполняющему полномочия главы администрации Пскова Борису Елкину в Instagram по вопросам работы городской администрации.

Глава региона напомнил, что Борис Елкин назначен исполняющим обязанности главы администрации Пскова на период отпуска Александра Братчикова.

«Поэтому обращаю внимание жителей города, что Борис Андреевич зарегистрировался в Instagram. По вопросам работы городской администрации свои обращения можно писать туда», - отметил Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.

Теги: #администрация Пскова #псков
Источник: Псковская Лента Новостей
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