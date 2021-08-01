Общество

Останки 10 человек подняли поисковики в Великолукском районе

Останки 10 человек подняли поисковики в Великолукском районе 1 августа. Об этом сообщается в группе «Союз десантников Великие Луки» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Союз десантников Великих Лук

Поисковая группа Союза десантников города Великие Луки в составе Алексея Хавренкова и Андрея Пучкова под общим руководством командира поискового отряда «Штурм» Валерия Гудкова выезжала в Великолукский район. Там поисковики отработали информацию о неучтенном воинском захоронении, полученную от местного жителя.

«В результате поисковых мероприятий были подняты останки 10 человек. Личные вещи и документы, которые позволили бы идентифицировать личности погибших, обнаружены не были», - говорится в сообщении. Отработка этого района поисков будет продолжена.