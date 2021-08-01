Общество

Ревакцинацию от COVID-19 необходимо пройти через 6 месяцев после второй прививки - облздрав

Ревакцинацию от коронавируса необходимо пройти не ранее, чем через 6 месяцев после второй прививки. Об этом сообщила председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко, отвечая на вопрос, опубликованный на сайте губернатора.

«19 июля была произведена вакцинация вторым компонентом "Гам-Ковид-Вак". Когда делать ревакцинацию?» - поинтересовался мужчина.

«Согласно Временным методическим рекомендациям Министерства здравоохранения Российской Федерации "Порядок проведения вакцинации взрослого населения против COVID-19" ревакцинацию необходимо пройти не ранее, чем через 6 месяцев после вакцинации, поэтому вам рекомендовано ревакцинироваться после 19 декабря 2021 года», - ответила Марина Гаращенко.