Иеромонаха Илариона (Карандеева) назначили и.о. наместника Псково-Печерского монастыря

Иеромонах Иларион (Карандеев) назначен исполняющим обязанности наместника Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря. Соответствующее распоряжение, подписанное игуменом обители, митрополитом Псковским и Порховским Тихоном, опубликовано на сайте Псковской епархии.
«Настоящим иеромонах Иларион (Карандеев) назначается и.о. наместника Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря. Божие благословение на ваши труды», - говорится в документе.
Иеромонах Иларион (Карандеев). Фото: пресс-служба Псковской епархии
Распоряжение подписано сегодня, 1 августа.