Общество

Лифт с увеличенной грузоподъемностью установят в детской областной больнице в Пскове

Лифт с увеличенной грузоподъемностью установят в Псковской детской областной клинической больнице (Псков, улица Коммунальная, 33) до 1 декабря. Соответствующая документация размещена в Единой информационной системе в сфере закупок.

Подрядной организации предстоит демонтировать существующий пассажирский лифт грузоподъемностью 400 кг и установить пассажирский лифт грузоподъемностью 630 кг (8 человек) на три остановки.

Начальная (максимальная) цена контракта – 2 млн 602 тысячи 64 рубля. Источником финансирования станут средства областного бюджета в рамках государственной программы Псковской области «Доступная среда для инвалидов и иных маломобильных групп населения».