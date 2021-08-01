Более 30 камер видеонаблюдения установят на музейных объектах в Изборске

32 камеры видеонаблюдения установят на объектах Псково-Изборского объединенного музея-заповедника в деревне Изборск Печорского района. Соответствующая документация размещена в Единой информационной системе в сфере закупок.
Видеокамеры установят в целях обеспечение безопасности и антитеррористической защищенности, защиты людей и имущества от криминальных и террористических угроз на данных объектах.
Видеонаблюдение появится на следующих объектах:
Начальная (максимальная) цена контракта - 2 млн 515 тысяч 783 рубля (за счет средств федерального бюджета).
Работы по всем объектам выполнят в течение 45 дней со дня заключения контракта. Аукцион по определению подрядной организации пройдет в электронной форме 11 августа.