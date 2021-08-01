Общество

Более 30 камер видеонаблюдения установят на музейных объектах в Изборске

32 камеры видеонаблюдения установят на объектах Псково-Изборского объединенного музея-заповедника в деревне Изборск Печорского района. Соответствующая документация размещена в Единой информационной системе в сфере закупок.

Видеокамеры установят в целях обеспечение безопасности и антитеррористической защищенности, защиты людей и имущества от криминальных и террористических угроз на данных объектах.

Видеонаблюдение появится на следующих объектах:

«Изборская крепость» (Печорский район, деревня Изборск);

«Музейный квартал» (деревня Изборск, улица Печорская, дома №№39, 41а, 41б, 43, 32);

«Крестьянская усадьба» (деревня Изборск, улица Московская, 10);

Сувенирная лавка (деревня Изборск, улица Московская, 7).

Начальная (максимальная) цена контракта - 2 млн 515 тысяч 783 рубля (за счет средств федерального бюджета).

Работы по всем объектам выполнят в течение 45 дней со дня заключения контракта. Аукцион по определению подрядной организации пройдет в электронной форме 11 августа.