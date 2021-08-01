Власти Великих Лук поздравили железнодорожников с профессиональным праздником

Глава города Великие Луки Николай Козловский и исполняющая обязанности главы городской администрации Светлана Степанова поздравили работников и ветеранов железнодорожного транспорта с профессиональным праздником – Днем железнодорожника. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации города.
Отмечается, что великолучане, выбравшие профессию железнодорожника, эффективно выполняют все стоящие перед ними задачи общегосударственной важности, проявляя высокий профессионализм и добросовестность.
«Продолжая славные традиции старших поколений, железнодорожники Великих Лук со всей ответственностью, четко организуют грузовые и пассажирские перевозки на вверенном им участке пути, обеспечивают безопасность людей и сохранность грузов, вносят вклад в развитие инвестиционной привлекательности нашего города и региона», - сообщается в поздравлении.
Власти Великих Лук выразили уверенность, что компетентность и преданность избранному делу работников железнодорожного транспорта будут способствовать дальнейшему развитию железнодорожной отрасли Российской Федерации.
«От всей души благодарим ветеранов железной дороги и всех работников железнодорожного транспорта за доблестный труд и ответственность, желаем всем крепкого здоровья, счастья, благополучия, успехов в реализации намеченных планов и хорошего, праздничного настроения!» - добавили Николай Козловский и Светлана Степанова.