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Общество

Власти Великих Лук поздравили железнодорожников с профессиональным праздником

01.08.2021 21:00|ПсковКомментариев: 0

Глава города Великие Луки Николай Козловский и исполняющая обязанности главы городской администрации Светлана Степанова поздравили работников и ветеранов железнодорожного транспорта с профессиональным праздником – Днем железнодорожника. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации города.

«Железнодорожная отрасль Российской Федерации – это мощная, развитая транспортная сеть, насчитывающая тысячи стальных магистралей, которые прочно связывают регионы и города нашей большой страны, - говорится в поздравлении. - От надежной работы железнодорожного транспорта зависит не только стабильное сообщение между населёнными пунктами и передвижение пассажиров, но и работа промышленных предприятий, устойчивое, динамичное развитие экономики, укрепление международных связей».

Отмечается, что великолучане, выбравшие профессию железнодорожника, эффективно выполняют все стоящие перед ними задачи общегосударственной важности, проявляя высокий профессионализм и добросовестность.

«Продолжая славные традиции старших поколений, железнодорожники Великих Лук со всей ответственностью, четко организуют грузовые и пассажирские перевозки на вверенном им участке пути, обеспечивают безопасность людей и сохранность грузов, вносят вклад в развитие инвестиционной привлекательности нашего города и региона», - сообщается в поздравлении.

Власти Великих Лук выразили уверенность, что компетентность и преданность избранному делу работников железнодорожного транспорта будут способствовать дальнейшему развитию железнодорожной отрасли Российской Федерации.

«От всей души благодарим ветеранов железной дороги и всех работников железнодорожного транспорта за доблестный труд и ответственность, желаем всем крепкого здоровья, счастья, благополучия, успехов в реализации намеченных планов и хорошего, праздничного настроения!» - добавили Николай Козловский и Светлана Степанова.

Теги: #великие луки #железная дорога
Источник: Псковская Лента Новостей
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