Общество

60 саженцев ели высадили в невельском детском лагере «Звездный»

60 саженцев ели высадили в детском оздоровительном лагере «Звездный» в деревне Опухлики Невельского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной администрации.

Саженцы высадили участники военно-исторического лагеря «Страна героев», поддержав проект «Зеленая область». «На территории лагеря "Звездный" были высажены 60 елочек взамен утраченных деревьев после урагана. Когда дети узнали о последствиях урагана, увидели, как поредел лес, они предложили поддержать проект губернатора Псковской области М. Ю. Ведерникова и сохранить зеленый лес на территории ДОЛ "Звездный"», - говорится в сообщении.

Отмечается, что заложенный детскими руками лес будет расти и радовать не только педагогов, но и будущих гостей детского оздоровительного лагеря.