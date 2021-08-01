Общество

День Воздушно-десантных войск отмечают в России

91-ю годовщину со дня образования Воздушно-десантных войск отмечают в России сегодня, 2 августа. Праздник установлен указом президента от 31 мая 2006 года.

В Пскове дислоцируется 76-я гвардейская десантно-штурмовая Черниговская Краснознаменная, ордена Суворова дивизия - старейшее из ныне существующих соединений Воздушно-десантных войск России. Она является правопреемницей 157-й стрелковой дивизии (впоследствии ставшей 76-й гвардейской стрелковой дивизией), сформированной 1 сентября 1939 года на базе 221-го Черноморского стрелкового полка 74-й Таманской стрелковой дивизии.

История Воздушно-десантных войск (ВДВ) берет свое начало 2 августа 1930 года — тогда на учениях Военно-воздушных сил Московского военного округа под Воронежем для выполнения тактической задачи впервые было десантировано на парашютах подразделение в составе 12 человек.

Формирование авиадесантных частей, положившее начало массовому развертыванию этого рода войск, началось в 1932 году. Уже в начале 1933 года в Белорусском, Украинском, Московском и Приволжском военных округах были сформированы авиационные батальоны особого назначения. К лету 1941 года закончилось укомплектование личным составом пяти воздушно-десантных корпусов численностью 10 тысяч человек каждый, пишет calend,ru. Десантники всегда были на передовой в сражениях Великой Отечественной войны и не раз проявляли массовый героизм.

С февраля 1988 года российские десантники принимали участие в действиях в «горячих точках» как на территории страны, так и за рубежом. Одной из самых тяжелых потерь в истории современных ВДВ стала гибель 6-й роты 104-го полка 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознаменной, ордена Суворова дивизии в марте 2000 года, когда подразделение предотвратило прорыв 2,5 тысяч боевиков, уничтожив свыше 700 бандитов.

Массовые праздничные мероприятия в связи пандемией коронавируса на территории региона не планируются.