Бесстрашие десантников навечно вошло в ратную историю Отечества – власти Великих Лук

Глава города Великие Луки Николай Козловский и исполняющая обязанности главы городской администрации Светлана Степанова поздравили великолучан, воинов и ветеранов Воздушно-десантных войск с Днем ВДВ, который отмечается сегодня, 2 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации города.
Для жителей города воинской славы Великие Луки священна память о самоотверженности и верности долгу военнослужащих 6-й десантно-штурмовой роты 104-го гвардейского десантно-штурмового ордена Кутузова Краснознамённого полка 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознаменной ордена Суворова дивизии и героически погибшем бойце легендарной роты великолучанине Сергее Шикове, подчеркивают власти.
«Современное поколение воинов-десантников, среди которых немало жителей нашего города, бережно сохраняет славные традиции Воздушно-десантных войск, проявляет отвагу и воинскую доблесть при выполнении самых сложных задач. Высокое боевое мастерство, которое демонстрируют военнослужащие Воздушно-десантных войск при проведении миротворческих и контртеррористических операций, заслуживает особого признания и уважения. Глубокого уважения достоин вклад наших великолукских десантников в военно-патриотическое воспитание юных великолучан и активное участие в общественной жизни города», - говорится в поздравлении.
Власти Великих Лук выразили благодарность воинам и ветеранам ВДВ за самоотверженное служение родине и пожелали крепкого здоровья, счастья, благополучия, согласия в семьях и праздничного настроения.