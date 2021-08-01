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Общество

Академик РАН назвал причины невосприимчивости части людей к коронавирусу

02.08.2021 08:35|ПсковКомментариев: 0

Директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера, академик РАН Арег Тотолян рассказал о проведенном в институте исследовании невосприимчивости к SARS-CoV-2, в результате которого было открыто три маркера — интерфероновый, цитокиновый и генетический.

«Напряженный научный поиск привел нас к довольно интересным находкам: повышенной защитой обладают люди с высоким уровнем интерферона альфа, с высоким содержанием лимфоцитов в крови и носители некоторых генетических маркеров. Есть и другие факторы, но по ним исследования только начинаются», — объяснил Арег Тотолян.

По словам академика, перечисленные причины не носят абсолютный характер, пишет газета «Известия». На одной чаше весов лежат факторы чувствительности, на другой — резистентности (устойчивости человека к инфекции) и оценивать их нужно комплексно, отметил ученый.

«Сегодня эти весы могут работать так, а через полгода-год после перенесенных стрессов и других причин как со знаком плюс, так и со знаком минус, уже иначе. Например, небольшой стресс — это плюс, а хронический стресс — минус, и он приводит к иммуносупрессии (угнетению иммунитета). На фоне хронического стресса спокойно можно подхватить любое заболевание, в том числе и инфекционное», — подчеркнул Арег Тотолян.

Академик отметил, что этими тремя факторами причины невосприимчивости некоторых людей к коронавирусной инфекции не исчерпываются. Исследования в этом направлении продолжаются.

Теги: #коронавирус
Источник: Псковская Лента Новостей
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