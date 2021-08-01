Общество

Врач рассказала, можно ли мыться ржавой водой из-под крана

После ремонтных работ или планового отключения водоснабжения из кранов какое-то время может течь ржавая вода. Можно ли ею пользоваться, объяснила в интервью радио Sputnik врач-дерматовенеролог, трихолог Юлия Нагайцева.

Опасности для здоровья при умывании такой водой нет, отметила она. По словам врача, большое количество железа в ржавой воде вреда не принесет, тем более что в организм оно не проникнет.

«Стоит понимать, что кожа – это самый мощный барьер. Это не губка, здоровая кожа в себя не впитывает ничего за исключением каких-то лекарственных препаратов с добавлением молекул-проводников», – пояснила специалист.

Такая вода может повлиять если не на здоровье человека, то на его облик, продолжила Юлия Нагайцева. Если волосы до этого были высветлены, то после мытья они приобретут нежелательный оттенок.

«Чтобы его вывести, необходимо будет обратиться к мастеру, которому придется изрядно потрудиться. Ведь желтоватый оттенок выводят, вновь осветляя волосы. Волосам в этом случае не позавидуешь – чем чаше они подвергаются действию химических реагентов, тем более ломкими они будут», – заключила врач.