Власти Пскова поздравили военнослужащих с Днем ВДВ

Администрация города Пскова поздравила с Днем ВДВ военнослужащих и ветеранов. Поздравление опубликовано на официальном сайте администрации.

«Воздушно-десантные войска по праву считаются элитой Российской армии, символом боеспособности Вооруженных сил России. За свою богатую историю вы с достоинством и честью прошли через все испытания благодаря мужеству и самоотверженности, отваге и стойкости, верности долгу и военной присяге. Своим примером вы вносите достойный вклад в патриотическое воспитание, прививая молодому поколению чувство гордости и ответственности за свою Родину и ее судьбу», - говорится в обращении.