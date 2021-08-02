Общество

Служащих по контракту могут досрочно уволить за ложь в анкете

Перечень оснований для досрочного увольнения военнослужащих, проходящих службу по контракту, расширили в России. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе военной прокуратуры Псковского гарнизона.

«В соответствии с Федеральным законом от 30.04.2021 № 130-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О воинской обязанности и военной службе" расширен перечень оснований для досрочного увольнения военнослужащих, проходящих службу по контракту, при условии обязательного возмещения ими расходов, понесенных на их военную или специальную подготовку», - говорится в сообщении.

В числе новых оснований: