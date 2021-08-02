Общество

Единовременные выплаты на детей школьного возраста начинают перечислять в России

Единовременные выплаты в размере 10 тысяч рублей на детей от шести до 18 лет начинают перечислять в России с 2 августа.

Напомним, что единовременная выплата в размере 10 тысяч рублей предоставляется российским семьям с детьми, которым 6 лет исполняется не позже 1 сентября (первый день нового учебного года), а 18 лет – не раньше 3 июля (первый день после выхода указа о выплате). Помимо родителей, средства могут получить усыновители, опекуны и попечители детей.

Выплата также полагается инвалидам и людям с ограничениями по здоровью, если им от 18 до 23 лет, а также, если они продолжают обучение по школьной программе. В таких случаях 18 лет должно исполниться 2 июля или раньше.

В Псковской области право на данную выплату имеют более 88 тысяч детей, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского регионального отделения пенсионного фонда РФ.

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Начало перечисления выплат было запланировано на середину месяца - 16 августа. Однако президент России Владимир Путин поручил начать выплаты раньше, чтобы «люди могли в плановом порядке, не спеша, имея больше времени, подготовиться» к 1 сентября. Глава Минтруда Антон Котяков отмечал, что технически все готово к тому, чтобы на 17 млн детей осуществить выплаты уже 2 августа, пишет ТАСС.

Котяков говорил, что финансовые средства на осуществление выплаты в полном объеме доведены до Пенсионного фонда России (ПФР), это 204 млрд рублей.