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Наталья Федорова о визите Андрея Турчака, вакцинации и знаковых датах Псковского района

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Гайд-парк» с участием главы Псковского района Натальи Федоровой. Ведущая Любовь Кузнецова обсудила с ней визит первого заместителя председателя Совета Федерации, секретаря Генерального совета партии «Единая Россия» Андрея Турчака в школу в деревне Родина Псковского района, вопросы благоустройства и работы, выполняемые ТОСами на грантовые средства, кампанию по вакцинации населения и такую важную для муниципалитета дату как День освобождения от немецко-фашистских захватчиков.

Любовь Кузнецова: Наталья Анатольевна, начнем наш разговор с события, которое накануне звучало и региональном, и на федеральном уровне. Это визит в Псковскую область первого заместителя председателя Совета Федерации, секретаря Генерального совета партии «Единая Россия» Андрея Турчака. Работали по большой социальной повестке, смотрели объекты спорта и образования. Одним из объектов посещения стала Родинская школа. Насколько можно было понять из опубликованных новостей, школе очень повезло. До этого ремонта там не было 50 лет. Школа необычная в том смысле, что расположена, считай, в границах города и района, что накладывает на нее определенную нагрузку. Как я понимаю, вы хотите расширить там площади, чтоб увеличить число детей, имеющих возможность там обучаться. Потому что детки смогут ходить из новостроек, в Родине часто коллеги из Пскова обижаются, что территория района, а маленькие идут в школы и сады пскова. Теперь вектор смещается.

Наталья Федорова: И мы этому очень рады. Для меня и моих коллег вчера был знаковый день. В прошлом году была запущена программа капремонта, но мы не понимали, будет ли она иметь продолжение. Моглинской и Остенской школам очень повезло. По поводу Родинской школы хочется сказать, что здание построено в 1972 году. Ему 49 лет, и действительно ни разу капремонта там не было. Своими силами делаем что можем. Стараемся поддерживать в хорошем состоянии, но этого мало: современные стандарты требуют совершенно другое. Здание школы должно быть современным, комфортным и уютным для школьников и педагогов, поэтому принятое вчера Андреем Анатольевичем и Михаилом Юрьевичем решение для нас — замечательная новость. Мы понимаем, что впереди очень много работы, но мы на это готовы.

Любовь Кузнецова: Насколько я понимаю, идет речь о расширении учебных площадей Родинской школы. Серьезная история — пристройка к школе. Не менее важно, что Андрей Турчак и Михаил Ведерников приняли солидарное и логичное решение об установке ФОКОТа на пришкольной территории.

Наталья Федорова: Да, не только само здание требует капремонта. Андрей Анатольевич обозначил принципиально важную позицию, что необходимо и новое оборудование в классы. Это громадный вклад в развитие образования. И расширение площадей тоже обсуждалось. К счастью, число желающих учиться в этой школе увеличивается. Стремительно расширяется жилая застройка, а Псковская инженерно-лингвистическая гимназия уже не может удовлетворить потребности и города, и района. Поэтому стала востребована Родинская школа. Речь шла о возможности строительства пристройки, поэтому нам предстоит большая работа по отработке этих планов. Рядом со школой находится участок площадью 2 гектара, на котором планируется установить ФОКОТ. Находящаяся там хоккейная площадка очень старая уже. Вчера обсудили вопрос о строительстве новой. Какой она будет, говорить пока рано, но то что она будет — это точно.

Любовь Кузнецова: Какова вместимость школы на данный момент и насколько она увеличится в случае возведения пристройки? До какого максимального уровня можно довести вместимость?

Наталья Федорова: Проектная мощность школы — 350 человек, но мы знаем, что в былые года шла реорганизация площадей. Сейчас на площади 164 м2 расположен ФАП и амбулатория, а на площади 150 м2 — одна группа дошкольного отделения. В свое время это было востребовано, поэтому можно сразу говорить, что при эффективном рассмотрении вопроса мы получим 4 дополнительных кабинета. Если говорить о пристройке, высказывались разные мнения, и если рассматривать вопрос полноценно, это должна быть, может, вообще отдельная начальная школа, которая будет в комплексе со зданием школы. Окончательная цифра не утверждена. Будем работать над проектом, и сроки очень сжатые.

Любовь Кузнецова: Родинская школа стала первой ласточкой в так называемом реестре школ, требующих капремонта, который составляет партия «Единая Россия». Есть ли в районе еще школы, которые могли бы в этот реестр войти?

Наталья Федорова: Конечно, есть. За последние десятилетия в районе не построено ни одной новой школы. Самая молодая — Тямшанская гимназия, ей всего 35. Поэтому все школы требуют обновления. В реестре первоочередных у нас как раз стояла Родинская школа и еще Карамышевская. Она еще более возрастная, там требуется замена всей системы. Здания многих школ не обновлялись давно, а поддерживать текущее состояние — все-таки не капремонт. В первую очередь ремонта требуют кровля, системы тепло- и водоснабжения, канализация, фасад, окна, полы. Поэтому у нас список уже составлен. Естественно, мы стараемся исходить из принципа приоритетности. Поэтому программа капремонта школ для нас очень актуальна. Мы ждали ее продолжения. Это хорошая возможность сделать школы более комфортными и современными для детей.

Любовь Кузнецова: Не могу не обойти вниманием тему благоустройства. Визиты визитами, а сезон ремонтов и благоустройства в самом разгаре, и погода в этом году помогает. Делаются дворы и общественные территории, ремонтируются дороги, ведутся работы на грантовые средства ТОСов. Слава богу, у вас каждый первый ТОС получил грант - это редкость.

Наталья Федорова: Да, действительно, лето - сезон особой активности ремонтных работ. Нас радует, что их много, но все надо успеть. Все идет по плану. По ремонту дорог сбоев практически нет, удалось сделать многое. Помимо дорог, ремонтируемых в рамках дорожного нацпроекта, у нас много и дорог местного значения, требующих ремонта. В этом году наращиваем темпы и жители отмечают это с благодарностью, замечают кардинальные изменения. В первую очередь мы собираем обращения граждан, на сумму более 61 млн рублей уже выполнены работы. По дворам, благодаря партийному проекту, мы готовим сметы на ремонт трех объектов. Это тоже подспорье. Эту тему нужно продолжать, потому что мы понимаем, что люди с нетерпением ждут обновления дворов. Что касается программы «Формирование комфортной городской среды», все объекты находятся на стадии завершения работ. Были, конечно, некоторые недостатки, но они своевременно устранены подрядчиками. За объектами был особый контроль.

Понимаю, что всех волнует Соколиха. Работы по благоустройству завершаются, санитарный узел установлен на новой площадке, и мы сейчас отрабатываем его подключение. И, конечно же, вопрос обеспечения сохранности, потому что улучшение условий не всегда означает, что ими будут пользоваться добросовестно. Для нас это важный момент, мы надеемся, что все будет в порядке, и это место станет еще более комфортным для посещения. Вы помните, что в прошлом году было бурное обсуждение эскизного проекта. Эта тема затронула всех неравнодушных граждан и Псковского района, и Пскова. И это не удивительно, потому что это место знаковое, причем, не только для области, а уже для всей страны. Уже сегодня можно говорить о том, что аукцион по проектной деятельности завершен и в ближайшее время мы подпишем контракт, так что до конца года, надеюсь, мы справимся с этими работами, а они очень масштабные. До конца когда мы будем обязаны их завершить.

Любовь Кузнецова: Хочу немного затронуть тему ремонта дорог вот в связи с чем. На уровне администрации области и областного Собрания обсуждается вопрос изменения норматива выделения средств на ремонт и содержание сельских дорог. Понятно, что объем выделяемых на сельские дороги средств вызывает у глав волостей дилемму: либо за эти деньги содержать все дороги, либо сделать 500 - 600 метров самой проблемной дороги. Просто потому, что норматив такой. Собираются его увеличивать. Актуально ли это в том смысле, что БКАД — самый капиталоемкий проект. Он здорово помог муниципалитетам. Когда его запускали, он компенсировал расходы регионов на региональные трассы. А вот маленькие муниципальные дороги, самая протяженная сеть... Надо что-то менять, чтоб ее делать.

Наталья Федорова: Вопрос для сельской местности очень актуальный. Анализируя обращения граждан, мы понимаем, что больше всего их как раз волнуют вопросы содержания и ремонта дорог. Как в рамках населенных пунктов, так и за их пределами. Жителям все равно, кому принадлежит дорога - им надо, чтоб она была качественной. Работа здесь ведется и по паспортизации - есть участки, нуждающиеся в ремонте, а это приводит к увеличению средств на их содержание. У волостей бюджеты, как вы правильно отметили, скромные, они планируют небольшие ремонты, но этого недостаточно, поэтому увеличение средств поможет именно волостям работать над дорогами внутри населенных пунктов. Что касается дорог местного значения у нас такая сеть, что нам можно позавидовать, но это требует огромных вложений. Два года подряд нам везет с подрядчиком по содержанию дорожной сети. Обслуживает дороги качественно, оперативно. Но и мы сами ведем большую работу именно по ремонту. Благодаря тому, что у нас есть экономия, мы недавно обсудили дополнительный список и вышли на дополнительный аукцион по ремонту пяти дорог. Поэтому можно сказать о перевыполнении плана, хотя и этого недостаточно. План перспективный, очень большой, поэтому увеличение средств будет очень значимым для населения и позволит в разы улучшить качество дорог.

Любовь Кузнецова: А как у вас работают ТОСы?

Наталья Федорова: Хотелось бы видеть на территории Псковского района больше ТОСов. И вчера с главами сельских поселений мы еще раз обсуждали эту тему. И знаете, как приятно было слышать от коллег, что «здесь мы собираемся создать ТОС, а здесь зарегистрировали»! То есть их количество растет, и такой постепенный рост говорит о том, что люди подходят к этому осознанно.

Любовь Кузнецова: То есть не количеством берете.

Наталья Федорова: Не количеством берем, а качеством. А о качестве говорит еще и то, что объявлен второй этап грантовой поддержки и опять все наши активные ТОСы подали заявки. У них приоритеты меняются. Кто-то на спил деревьев заявляется, кто-то на обустройство дорог. Подходы совсем разные, но ТОСы все рабочие. Радует, что они созданы не формально и не только на бюджетные грантовые средства рассчитывают, а много вкладывают сами, трудовыми ресурсами, подключают неравнодушных людей и получается такой хороший общественный проект. На сегодняшний день реализация первой части грантов завершается, ждем результатов второй части и надеемся, что все будет успешно. Заявку успел подать и один новый ТОС. Рассчитываем на победу и хорошую реализацию. Надо сказать, что у нас и своя поддержка общественных инициатив заработала в том году. Впервые мы провели конкурс «Есть идея», и три победителя получили по сто тысяч рублей. Приятно, что в Москвинской школе появится новая детская площадка для дошколят и продленки, в Писковской школе старшеклассники оборудуют креативный уголок на улице, а в Похвальщине, в ДК появится библиокафе. Очень интересные проекты. Так что будем двигаться вперед. Самое главное — когда общаешься с жителями и рассказываешь, уже получаешь вопрос «а будет в этом году продолжение?». Будет! У людей появляются новые идеи, поэтому будем говорить с депутатами. Думаю, надо расширять призовой фонд.

Любовь Кузнецова: На сегодня одной из важных и общественно значимых тем является кампания по вакцинации населения. Как с этим обстоят дела в Псковском районе? Удастся ли вам выработать коллективный иммунитет?

Наталья Федорова: Мы надеемся, что удастся, потому что работа проводится большая. В первую очередь, разъяснительная. С одной стороны у людей много информации, а с другой она не всегда корректна и правдива. В этом нам помогают медики. На встречах, в соцсетях мы пытаемся рассказать людям, какие есть возможности, как вакцина воздействует на организм. Конечно, много вопросов возникает, какая вакцина лучше. Сейчас уже выбирают, потому что практически все виды есть. Конечно, огромная благодарность медикам. Мне кажется, они сейчас настолько погружены в работу.... На Дне района, который прошел недавно, мы говорили о том, что эта сфера всегда была уважаема, но сейчас она просто необходима. Низкий им поклон.

Любовь Кузнецова: Да, серьезная сейчас нагрузка на медработников, но в связи с новым подъемом заболеваемости Псковская межрайонная больница переведена в режим ковид-центра. Руководство больницы держит вас в курсе, как идут дела? Как распределяются потоки пациентов? Возможно, подключает к решению определенных вопросов?

Наталья Федорова: Да, снова больница перешла на другой режим работы. Плановая помощь для жителей оказывается в Псковской горбольнице, поэтому они не испытывают неудобств. А на медиков нагрузка опять возросла, но, общаясь с ними, видишь открытые лица, улыбки. Они относятся к этому с должным трудолюбием и пониманием. Их и правда можно назвать героями. Они постоянно на вахте, ежедневно. Что касается вакцинации, вопрос серьезный. Важно разъяснять, призывать. Наглядные примеры показывают, насколько важно заботиться о своем здоровье и здоровье окружающих. Например, заболел сотрудник детского сада, и нам пришлось закрыть на карантин все учреждение. А это значит, что многим родителям и нам пришлось решать вопрос, а где в это время будут находиться дети. То же самое и по работникам школ. Мы не сможем постоянно прерывать процесс и кидать детей на дистанционку, от которой никто не в восторге - это будет лишнее напряжение и испытание и для детей, и для родителей, и для педагогов. Поэтому хочется, чтобы все понимали, как важно заботиться о своем здоровье и здоровье окружающих.

Любовь Кузнецова: Под занавес эфира хотелось бы обсудить очередную годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков и День района. Торжества как раз проходят в эти дни. Расскажите о программе. Все мы понимаем, что в условиях коронавируса массовые мероприятия проводить нельзя. Но есть определенные даты, на которые замок не повесишь.

Наталья Федорова: Исторически так сложилось, что эти даты находятся рядом. 27 июля район освободили - 77 лет назад. Это великая дата для всех. Территория района очень пострадала и в годы оккупации, и в период освобождения. А 1 августа 1927 года - официальна дата образования района. Даже в период ограничений мы все равно не забываем эти знаковые, ключевые даты. С соблюдением всех мер мы нашли возможность наградить лучших людей района, поблагодарить их, рассказать о достижениях района. Традиционно в Жидиловом Бору в этом году произошло перезахоронение останков воинов, которых подняли поисковики. Работы становятся все масштабнее. Для сравнения, в прошлом году были подняты останки 54 воинов, а в этом - 101. На том мероприятии много говорили об истории памятника, об истории района. Это так важно. Я видела глаза ребят, которые там были, глаза родственников трех бойцов, личности которых удалось установить... Это дорогого стоит.

Любовь Кузнецова: Хочу поздравить крупнейший муниципалитет региона с праздником - с Днем освобождения и образования. Спасибо, Наталья Анатольевна, за то, что приходите к нам в гости.

Наталья Федорова: Я тоже хочу воспользоваться эфиром и поздравить всех жителей Псковского района с замечательными праздниками. Хочется пожелать нашему району развития и процветания, а всем - здоровья и благополучия.